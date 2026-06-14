Once líneas rojas pintadas con los dedos hace 17.100 años: el hallazgo que un siglo después da la razón a quienes vieron el primer arte prehistórico británico

Giro de guion en las investigaciones acerca de la primera muestra de arte prehistórico británico. En el año 1912, William Sollas y Henri Breuil descubrieron once líneas rojas pintadas en las paredes de la cueva de Bacon Hole, en la península de Gower, al sur de Gales, que fueron consideradas el primer arte paleolítico de las islas británicas.

Sin embargo, en el año 1928, un equipo de investigadores señaló que esas marcas eran exudaciones naturales de óxido rojo. En consecuencia, el descubrimiento de Sollas y Breuil quedó guardado en un cajón sin que nadie tratara de aclarar quienes llevaban razón.

Pero eso ha cambiado ahora, casi un siglo después. Este mes de junio ha sido publicado en la revista Quaternary un estudio liderado por George H. Nash, arqueólogo afiliado a la Universidad de Coimbra y a la Universidad de Liverpool, en el que se asegura que William Sollas y Henri Breuil estaban en lo cierto: esas marcas rojas eran el primer arte prehistórico británico.

Tal y como informa el medio de comunicación especializado en divulgación científica Science & Vie, George H. Nash y su equipo de científicos se dividieron en dos grupos y realizaron varias expediciones a la cueva de Bacon Hole. Uno de ellos analizó el pigmento rojo y el otro examinó las capas rocosas que lo recubren.

A través de una serie de avanzadas técnicas científicas basadas en tecnología, los investigadores hallaron que las marcas rojas se deben a una pintura compuesta de hematita, un óxido de hierro natural, mezclada con residuos de arcilla. La hematita procede probablemente del fondo de la cueva.

Los científicos descubrieron, a través de imágenes digitales mejoradas, que existen puntos y salpicaduras de pintura, lo que indica que el trabajo fue realizado con los dedos. Además, la datación por uranio-torio aplicada a la costra de calcita blanca que cubría naturalmente los pigmentos señala que la pintura tiene una antigüedad mínima de 17.100 años. No obstante, los investigadores han subrayado que esta datación se basa aún en un único análisis, por lo que es necesario ser prudentes.