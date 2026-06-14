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Una interiorista confiesa cuál es el mueble organizador que nunca pondría en su propia casa: "Deberían quedarse en las residencias universitarias"
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Una interiorista confiesa cuál es el mueble organizador que nunca pondría en su propia casa: "Deberían quedarse en las residencias universitarias"

Esta experta da una serie de pistas sobre qué objetos conviene evitar o incluir para lograr un ambiente armónico.

Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
Una pareja, en una cama elevada, en un estrecho minipiso.
Una pareja, en una cama elevada, en un estrecho piso.Getty Images

La decoración es un tema muy delicado para algunas personas. Y es que casi todo el mundo piensa que tiene buen gusto para decorar su casa y cuando encuentran algo que les llama la atención, lo ponen encima de la chimenea o como centro de mesa con gran orgullo porque lo consideran una pieza única. Y no tienen en cuenta que "los espacios deben tener una cierta cohesión para resultar estéticamente bonitos y confortables". La decoradora de interiores Kelly Kruger ayuda a elegir o a evitar algunos objetos clave para la casa. Y explica que, por su gusto y durabilidad, hay algunos artículos que jamás incluiría en su casa, según publica en Business Insider.

Uno de ellos son los organizadores de tela, una opción popular entre los estudiantes universitarios: "Creo que deberían quedarse en las habitaciones de las residencias de estudiantes de primer año", afirma Kelly Kruger. "En cambio, a me gusta invertir en soluciones de almacenamiento bonitas que realcen mi espacio", añade: "Además, un aparador coqueto o un mueble de segunda mano lucirán mejor —y durarán más— que las cajas plegables de cartón y tela".

También menciona los cojines decorativos, que son, sin duda, algunos de los elementos más utilizados en los espacios habitables, y "resultan cruciales para crear un diseño armonioso", resalta la interiorista: "Sin embargo, una almohada barata sin funda extraíble se ensuciará rápidamente. Al fin y al cabo, probablemente no pasarías seis meses sin lavar las sábanas . Por eso siempre elijo cojines decorativos con fundas lavables y extraíbles. Los rellenos de almohada de alta calidad pueden suponer una inversión, pero facilitan el cambio a medida que cambian tus gustos", añade.

Otra opción poco recomendable es la tapicería de piel sintética, según esta experta. "Si bien las alternativas veganas pueden ser estupendas, por lo que he visto, el cuero sintético no es una alternativa duradera a su contraparte auténtica". Y es que el cuero sintético "está hecho de plástico y puede ser resistente a grietas y arañazos, pero con el tiempo se deteriora y, a diferencia del cuero auténtico, el cuero sintético tampoco se estira ni se ablanda, por lo que, en mi opinión, no es especialmente cómodo ni duradero", asegura. Así que, si te encanta el aspecto del cuero y quieres que sea una opción libre de crueldad animal, esta experta te sugiere "que decores tu espacio con materiales sintéticos".

Sobre las lámparas con bombillas a la vista, esta experta asegura que no ofrecen una iluminación agradable: "Las bombillas a la vista pueden quedar bien en espacios con diseños rústicos, industriales y minimalistas. Sin embargo, en un hogar inadecuado, pueden resultar antiestéticas. Además, suelen mostrar la bombilla en lugar de la lámpara, lo cual personalmente no me gusta". Kruger añade que "estas luminarias también limitan el tipo de bombillas que se pueden usar, y con el auge de la iluminación inteligente, creo que lo mejor es optar por luminarias que oculten los componentes y resalten un buen diseño".

En cuanto a la decoración temática, es decir, la de mar, animales, caza, naútica..., Kruger dice que, a menos que realmente tengas, por ejemplo, una casa de playa, una cabaña de montaña o una casa de campo, siempre es mejor evitar la decoración temática, y en mi propia casa, hago lo mismo.

Los elementos decorativos poco originales, como las lámparas con forma de estrella de mar y los relojes con forma de gallo, pueden parecer encantadores, pero no son las opciones más sofisticadas precisamente, según esta experta. "A menudo, estas piezas resultan recargadas, impersonales y producidas en masa". Y es que "el buen diseño susurra; la decoración temática grita", sentencia la interiorista.

Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
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Soy redactora en HuffPost España, donde escribo de temas sociales y estilo de vida.

 

Sobre qué temas escribo

Hablo cada semana sobre varios temas en los que nos aporta una nutricionista sus consejos para llevar una vida saludable, sigo los temas de okupaciones en todo el mundo e intento reflejar cómo los problemas y las buenas noticias nos afectan ya de forma global con ejemplos de casos de particulares y poniendo el foco en especial en estudios científicos que demuestren todos los avances que estamos viviendo.

 

Mi trayectoria

Estudié Periodismo en la Universidad Complutense e hice el Máster de Periodismo de la UAM/ELPAÍS, así como el de desarrollo de directivos de PRISA y el IESE. He sido jefa de diversas secciones en EL PAÍS, después, directora de comunicación en diversos organismos, pero, sobre todo, lo que me gusta es escribir. Por eso estoy aquí, para contar historias y buscar temas exclusivos para los lectores. Antes de todo esto, mi especialidad fue durante años la educación. Soy madrileña, de padre catalán y abuelos vascos y de las dos castillas, por lo que me siento de toda España y no entiendo tanta confrontación. Y, sobre todo, me considero muy europea. He recibido el Premio de Periodismo de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, así como el Premio de Periodismo Educativo Esteban Barcia. He escrito un par de libros sobre El papel de los padres en el éxito escolar de los hijos.

 

 

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