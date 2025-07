La Guardia Civil avisa que es posible denunciar un robo en tu cuenta bancaria sin acudir a comisaría

Los estafadores ingenian métodos cada vez más sofisticados para robar el dinero de sus víctimas, y la digitalización en casi todos los ámbitos -incluso de los más cotidianos como hacer la compra- está favoreciendo que los ladrones se muevan, cada vez más, en la red.

Los estafadores aprovechan los avances de la tecnología para hacerse con datos o dinero de otras personas. El modus operandi de los delincuentes es sofisticado y comienza con una fase de recopilación de datos.

Uno de estos métodos es a través de un malware, una aplicación o sofware informático que tiene como objetivo robar los datos personales y bancarios de los usuarios que se lo descargan. Existen diferentes tipos: los virus, el adware, el spyware o el ransmoware, y cada vez son más difíciles de detectar, lo que supone un serio riesgo para la seguridad del dispositivo.

La Guardia Civil ha compartido un vídeo en sus redes sociales alertando a la población de que ya no es necesario acudir de forma presencial a interponer la denuncia. "Ya puedes tramitar tu denuncia telemática de manera fácil y segura. Si has revisado tus cuentas bancarias y has detectado algún cargo que no has autorizado, ahora ya puedes denunciarlo de forma telemática. Puedes hacerlo desde tu ordenador o tu teléfono móvil sin tener que desplazarte a ningún cuartel", confirma la agente en el vídeo.

"Y si has sido víctima de este tipo de delito, accede a la sede electrónica de la Guardia Civil y denuncia", recomienda la Guardia Civil en el vídeo de TikTok. Para hacerlo, basta con acceder a la web desde sede.guardiacivil.gob.es o en la web www.guardiacivil.es.