La Guardia Civil detiene a un tío de Marc Márquez por un asesinato en Lleida en 2022

La Guardia Civil ha detenido este martes a un familiar del piloto Marc Márquez, por su posible relación con el asesinato de un hombre en enero de 2022 en los bosques de La Baronia de Rialb (Lleida) actualmente está en la reserva, pero en el momento del crimen era el número dos de la comandancia de Lleida.

Los Mossos han interrogado este miércoles a un comandante, y los otros dos detenidos, un familiar del piloto Marc Márquez y el propietario de un taller mecánico de Lleida. Los agentes practicaron además cinco registros en Lleida y la localidad leridana de Cervera. Los tres detenidos pasarán a disposición judicial este jueves, previsiblemente en los juzgados de Lleida, según los Mossos d’Esquadra. La investigación está bajo secreto de sumario.

El comandante y la víctima

El comandante en la reserva, de 63 años, fue arrestado por Asuntos Internos de la Guardia Civil por su implicación en el asesinato y por revelación de secretos. También fue detenido por el crimen un tío del ocho veces campeón del mundo de motociclismo, de 55 años.

La víctima, el contrabandista Joan Coromina Estany, fue asesinada el 25 de enero de 2022 cuando estaba en una finca casi inaccesible de los bosques de La Baronia de Rialb y recibió un disparo en el corazón a más de 100 metros de distancia.

El familiar de Marc Márquez conocía a la víctima

El familiar del ocho veces campeón del mundo de motociclismo es el esposo de la hermana de su padre, de 55 años, y ha sido interrogado en la comisaría de los Mossos de Cervera, la ciudad en la que los agentes registraron la joyería que regenta. Concretamente, era su amigo, con quien compartió internado en su juventud.