La mayor indemnización por negligencia médica en España: 13,3 millones de euros para Neizan, con un 87% de discapacidad por errores en el parto en el Hospital de Sagunto

El pasado 18 de noviembre del 2019, Andrea dio a luz en el Hospital de Sagunto, en la Comunidad Valenciana. La mujer estaba un poco nerviosa, ya que a sus 22 años era madre primeriza. El embarazo no tuvo ningún tipo de complicaciones y la primera fase del parto transcurrió sin ningún tipo de alteración.

No obstante, el panorama cambió radicalmente en la sala de parto. El oxígeno empezó a llegar con dificultad al cerebro; lo más preocupante de la situación es que los profesionales de la salud que la estaban atendiendo no detectaron lo que estaba ocurriendo ni tomaron las decisiones pertinentes para remediarlo. El bebé al final fue extraído vía cesárea y tuvo que ser trasladado al Hospital Clínico de Valencia, donde pasó 35 días en la UCI.

Como resultado, el infante de Andrea, Neizan, ha padecido severas consecuencias por hipoxia, falta de oxígeno. Así lo apunta Rafael Martín Bueno, abogado que ha asesorado a la familia en este litigio contra el hospital.

Las consecuencias de la hipoxia

Esta situación le ha generado “parálisis cerebral, retraso madurativo, epilepsia, problemas de visión y dificultades para alimentarse con normalidad, entre otros daños”. Tiene un grado de discapacidad reconocido del 87 %”, señala el letrado en entrevista para con el diario El País.

Bueno, ha logrado una mayor indemnización por una negligencia médica dictada nunca en España. Se trata de una compensación de 13,3 millones de euros para los padres del crío.

Andrea, por su parte, hace hincapié en los cuidados especiales que requiere Neizan para su adecuado desarrollo y los gastos que ello implica, una suma de dinero que en este momento le es imposible desembolsar.

“Él va a la piscina una vez a la semana. Me gustaría llevarlo más días, pero no puedo porque son 50 euros la sesión. Luego también tiene terapia y logopeda. Una parte la cubre la ayuda a la dependencia, pero hacer todo lo que el niño necesita me costaría más de 800 euros al mes. Ahora mismo no puedo pagarlos”, detalla.

“Neizan necesita el dinero para crecer lo mejor posible. Con la indemnización, espero poder ofrecerle un entorno a su medida con todos los cuidados que requiere para su desarrollo”, concluye.