Enseña lo que más le ha sorprendido de dar a luz en España: para estar muy orgullosos

Un vídeo breve, de apenas unos segundos, se ha convertido en uno de esos contenidos que circulan con rapidez en redes sociales. En él, una mujer cuenta qué fue lo que más le sorprendió al dar a luz en España y su conclusión es clara: "Para estar muy orgullosos".

La protagonista del vídeo explica que su experiencia en la sanidad pública española superó con creces sus expectativas. En el clip enumera varias cosas que no esperaba encontrar en el hospital y que, según cuenta, marcaron la diferencia durante uno de los momentos más importantes de su vida.

"Cosas que me sorprendieron de la sanidad pública en España", comienza explicando en el vídeo, antes de ir enumerando algunos detalles concretos de su estancia en el hospital.

Una habitación "acogedora" que no parecía un hospital

Uno de los primeros aspectos que destaca es la habitación en la que estuvo ingresada tras el parto. Según relata, el espacio era individual y estaba pensado para ofrecer comodidad y privacidad durante la recuperación.

"La habitación del hospital era personal", explica. Pero no solo eso. Según añade, el ambiente era muy distinto a la imagen fría que muchas personas tienen de los hospitales.

En su caso, la habitación era "exclusiva y acogedora" y, como ella misma señala, "no se sentía como hospital". Una sensación que, asegura, le ayudó a vivir esos primeros momentos con su bebé de forma más tranquila.

El acompañamiento durante el parto

Otro de los puntos que más le llamó la atención fue la posibilidad de que su pareja estuviera presente durante todo el proceso del parto.

"El papá estuvo todo el tiempo del parto conmigo", cuenta en el vídeo. Según explica, en ningún momento se separaron durante todo el proceso. "En ningún momento nos separamos", resume.

Para ella, ese acompañamiento constante fue una de las partes más importantes de la experiencia, ya que permitió que ambos vivieran juntos el nacimiento de su hijo desde el primer momento.

Además, también destaca algo que cada vez se menciona más cuando se habla de partos hospitalarios: el respeto a las decisiones de la madre durante el proceso.

En el vídeo explica que muchas de las decisiones relacionadas con el parto se tomaron teniendo en cuenta su propia voluntad. En otras palabras, el equipo sanitario escuchó sus preferencias y las respetó siempre que fue posible.

De hecho, una de las frases que aparecen en el vídeo resume esa idea: que determinadas decisiones se tomaron "en el momento que yo decidiera".

Una experiencia que reivindica la sanidad pública

Ese enfoque, centrado en el bienestar y la autonomía de la madre, es uno de los aspectos que más valoran muchas mujeres cuando comparten sus experiencias de parto.

El vídeo ha llamado la atención precisamente porque rompe con algunos tópicos que a veces se repiten sobre los sistemas sanitarios públicos. En lugar de centrarse en problemas o carencias, la protagonista pone el foco en lo que considera aciertos del sistema.

Su conclusión es directa: experiencias como la suya son motivo de orgullo. España cuenta desde hace décadas con uno de los sistemas públicos de salud más amplios de Europa, que cubre desde la atención primaria hasta intervenciones complejas, pasando también por la atención al embarazo y al parto.

En muchos hospitales públicos, además, se han ido incorporando en los últimos años protocolos de parto respetado, que buscan favorecer un entorno más humano y menos medicalizado siempre que la situación lo permita.

El vídeo, aunque breve, ha servido para abrir una conversación en redes sobre cómo se vive el nacimiento de un hijo dentro del sistema sanitario español.

Y para recordar que, en medio de los debates habituales sobre la sanidad, también hay historias que hablan de experiencias positivas que muchas familias guardan para siempre.