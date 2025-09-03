La moneda de 1 euro que quizás tienes en el bolsillo si has viajado que llega a valer más de 3.000 euros

Los más entendidos en numismática saben que existen ciertas monedas que por su singularidad, por ser conmemorativa o por presentar fallos en la acuñación o por ciertas particularidades, incrementan su valor por miles de euros. De forma que una moneda de uno o dos euros puede llegar a valer dos o tres mil euros en muchos casos.

Pues bien, recientemente se ha conocido -como cada cierto tiempo- que hay una moneda de un euro que puede tener un valor de más de 3.000 euros. Se trata de una moneda de 2021 dedicada a la Reserva de la Biosfera de Zuvintas.

De las 500.000 monedas emitidas, tan solo 500 (un 10%) de ellas presentan algún error. En lugar de que aparecieran las palabras "Liberta, Unidad, Prosperidad", aparecía la frase letona "Dievs, sveti Latviju", que significa "Dios bendiga a Letonia".

Es precisamente esta frase la que hace que estas monedas tengan un valor mucho mayor al del valor de la moneda en numerosos lugares, como en eBay, donde se vende por 1.985 euros. Aunque en otras webs su valor puede alcanzar los 4.000 euros.

Por todo esto, si has viajado a Letonia, sería recomendable que revisaras tus bolsillos y cartera en caso de haber realizado algún intercambio de monedas en el país, ya que podrías tener en ella miles de euros.