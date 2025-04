La NASA revela todos los misterios detrás de la explosión cósmica más grande contemplada por el hombre

El 9 de octubre de 2022, los telescopios de todo el mundo captaron la explosión cósmica más brillante de todos los tiempos, un estallido de rayos gamma bautizado como "BOAT" (Brillante de Todos los Tiempos). Este evento excepcional fue tan deslumbrante que los científicos no podían explicarlo inicialmente. Sin embargo, un equipo internacional liderado por la Universidad de Washington ha publicado recientemente un artículo en la revista Science Advances, donde se detallan los hallazgos que explican por qué este estallido fue tan extraordinario.

La explosión AT2021lwx se produjo a casi 8.000 millones de años luz de distancia de la Tierra, cuando el universo tenía alrededor de 6.000 millones de años. Este evento ha sido detectado por una red de telescopios y ha sido objeto de estudio por parte de astrónomos de todo el mundo. La duración de esta explosión es lo que más ha sorprendido a los científicos, ya que la mayoría de las supernovas son visiblemente brillantes solo durante unos meses.

Una de las teorías más aceptadas sobre la causa de esta explosión es que se produjo cuando un agujero negro supermasivo se tragó una enorme nube de gas. Este proceso, conocido como disrupción de marea, ocurre cuando una estrella se acerca demasiado al horizonte de sucesos de un agujero negro y es destrozada por las fuerzas de marea del mismo. La energía liberada en este proceso es inmensa y puede durar mucho tiempo, como se ha observado en el caso de AT2021lwx.

El brillo de AT2021lwx es comparable al de los cuásares, que son agujeros negros supermasivos que atraen hacia sí mismos un flujo constante de gas circundante que engullen a muy alta velocidad. Sin embargo, lo que distingue a AT2021lwx es su duración y la cantidad de energía liberada. Mientras que los cuásares pueden brillar durante millones de años, las supernovas y los eventos de disrupción de marea suelen durar solo unos meses o años.

El descubrimiento de AT2021lwx ha sido posible gracias a la Instalación Transitoria Zwicky en California, EE.UU., que detectó el destello en el cielo y lo registró automáticamente en 2020. Sin embargo, no fue hasta un año después que los astrónomos lo detectaron al revisar los datos. En ese momento, pensaron que no tenía nada de especial porque no había indicios de lo lejos que estaba y, por lo tanto, no era posible calcular su brillo. El equipo dirigido por Philip Wiseman de la Universidad de Southampton analizó la luz del evento y pudo calcular su distancia. Wiseman describió el momento en que descubrió el brillo del fenómeno como algo increíble.

La mayoría de las supernovas y los eventos de disrupción de marea solo duran un par de meses antes de desvanecerse, por lo que encontrar algo tan brillante durante más de dos años es realmente inusual. Este hallazgo supone "un enorme paso adelante en nuestra comprensión de los estallidos de rayos gamma y demuestra que las explosiones más extremas no obedecen a la física estándar asumida para los estallidos de rayos gamma comunes", explica Brendan O'Connor, estudiante de posgrado de la Universidad de Washington y autor principal del estudio.

El equipo de O'Connor utilizó uno de los dos telescopios del Observatorio Gemini, al sur de Chile, para observar el evento el pasado mes de octubre. "GRB 221009A podría ser la piedra Rosetta equivalente de los GRB largos, obligándonos a revisar nuestras teorías estándar sobre cómo se forman los flujos de salida relativistas en estrellas masivas en colapso", opina O'Connor. Los hallazgos impulsarán futuros estudios de las explosiones de rayos gamma y motivarán a los científicos a crear simulaciones de las estructuras de los chorros de las explosiones de rayos gamma.

La NASA ha revelado que la explosión inicial (GRB 221009A) se dirigió directamente hacia la Tierra y arrastró a su paso una cantidad inusualmente grande de material estelar. Los investigadores descubrieron que el chorro del GRB 221009A presentaba un núcleo estrecho "con alas anchas e inclinadas", un rasgo que lo diferenciaba de los tipos de chorros observados en las explosiones de rayos gamma producidas por otros cataclismos. Esa característica también podría explicar por qué los científicos siguieron viendo el brillo en longitudes de onda múltiples del GRB 221009A durante meses después de la explosión.