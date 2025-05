La protectora de animales recibe un mensaje perturbador y lanza un aviso: "Esto no es un vertedero de animales"

La Sociedad Protectora de Animales de Helsinki ha alzado la voz para que se escuche un duro, pero necesario 'basta ya', ante algunos mensajes que están recibiendo. Por ejemplo, mensajes con el siguiente asunto: "Tengo un gato negro que no necesito". En la misma Finlandia en la que cada año se abandonan a 20.000 de estos felinos. ASí lo recoge el portal MTV Uutiset.

Cuando te comprometes con una mascota, también te comprometes con las responsabilidades y los posibles desafíos que conlleva", señalan desde el colectivo que vela por los derechos de los animales que son abandonados. "Hesy no es un vertedero de animales", subrayan.

"El dueño de la mascota es responsable de su animal, y si las circunstancias de vida cambian y ya no puede conservarlo, el dueño debe buscarle un nuevo hogar", recuerdan. Puntualizan que eso no quiere decir que no vayan a ayudar a las familias que tengan "razones de peso" para tener que decir adiós a su mascota, "pero Hesy no es una especie de vertedero de animales al que puedes llevar a tu mascota cuando te cansas de ella o 'no la necesitas'".

