La RAE da su brazo a torcer y admite el error que todos los españoles cometen al querer a sus padres

El español alcanzó en 2024 la cifra de 600 millones de hablantes en el mundo, siendo 500 millones los que tienen un nivel nativo, 74 millones cuentan con competencias limitadas y 24 millones estudian el idioma. Ante esta cantidad de hispanohablantes, es normal que surjan dudas frecuentes relativas a la ortografía, la semántica y/o concordancia lingüística. Entre ellas, una de las más frecuentes es el laísmo, el leísmo y el loísmo.

En este aspecto ha querido hacer hincapié el usuario de Tiktok detrás de la cuenta @pildorasculturales, quien ha comenzando una de sus publicaciones en la red social lanzando la siguiente pregunta: “¿Por qué se dice a mi madre le regalé una lámpara pero también se dice a mi madre la quiero?”. Advierte que “el laísmo y el leísmo seguramente sean los errores más extendidos del español pero aviso de que yo no voy a explicarlo con el complemento directo, indirecto… yo voy a hacerlo más para dummies”, ha continuado explicando.

“Si yo digo que a mi madre le regalé una lámpara, ¿qué es lo que le regalé? Una lámpara. Entonces si dijera la regalé me estoy refiriendo a la lámpara porque si dijera a mi madre la regalé lo que estoy diciendo es que le puse un lacito y se la di a otra persona, es decir, mi madre fue regalada por mí, y hacerle eso a una madre está muy feo”, ha sostenido lanzando este último chascarrillo.

No obstante, en caso de decir que a mi madre la quiero, se ha preguntado y ha respondido que a mi madre. “Mi madre es querida por mí. Como veis, el paso a pasiva es una prueba infalible. ¡Pero un momento! Si el pronombre femenino para personas es 'la', el pronombre masculino para personas tiene que ser 'lo', ha proseguido advirtiendo.

La RAE y el leísmo



El autor del vídeo ha querido poner el ejemplo con la frase ‘a mi padre lo escucho’. Ha afirmado que lo correcto es emplear el pronombre ‘lo’, pero “lo que pasa es que el leísmo está tan extendido que la RAE ya acepta el uso del pronombre 'le' cuando se trata de un masculino de persona y en singular, así que es correcto decir 'a mi colega le vacilo' porque está en singular pero no 'a mis colegas les vacilo' porque está en plural, igual que no es correcto decir “el libro le leo” porque no es una persona”, ha concluido.