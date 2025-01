Laporta declara que "no sabía nada" y que aparece en la querella por estafa por su notoriedad

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha negado durante su declaración como investigado por un delito de estafa en el Juzgado de Instrucción 6 de Barcelona tener algún tipo de conocimiento de la inversión de 2,4 millones de euros que los querellantes hicieron a CSSB Limited, sociedad con sede en Hong Kong de la que era propietaria mayoritaria Core Store, de la que él fue administrador solidario entre 2011 y 2019.

La presunta estafa se produjo entre 2017, cuando los miembros de una familia que ganó un premio en la Primitiva fueron a comprarse un vehículo de alta gama y el comercial del concesionario los convenció para que invirtiesen en CSSB Limited, propietaria del club de fútbol chino BIT FC, y se les prometió una rentabilidad de un 6% por un ascenso a primera división que nunca se produjo.

Laporta señala a Joan Oliver

El abogado de los querellantes, Joan Comas, que ha manifestado que Laporta ha declarado que "él no sabía nada", que no le constaba la inversión de los afectados ni sabía que su imagen aparecía en la hoja promocional de las inversiones.

El abogado sostiene que las últimas cuentas presentadas de Core Store son las de 2017, que Laporta firmó, y que este lunes ha dicho frente a la jueza sustituta que las revisó, pero sostiene que no sabía que esta sociedad -de la que era administrador solidario junto al exdirector general del FC Barcelona Joan Oliver- estaba vinculada con CSSB Limited.

Según el letrado, Laporta ha señalado a Oliver como la persona que estaba al corriente de las operaciones de Core Store y ha dicho que él no sabe quién era el titular de la cuenta en la que se ingresaron los 2,4 millones de euros.

El abogado ha solicitado que se practiquen nuevas diligencias: "Todo lo que nos dicen que no saben y no se acuerdan lo hemos pedido a través de bancos, porque cualquier comisión rogatoria a China es inviable, por eso hemos pedido los extractos de las cuentas de Core Store y que expliquen por qué la agencia tributaria también está investigando este trasvase de dinero".

El abogado ha señalado que Laporta ha pedido una oportunidad para explicarse y que no ha aportado absolutamente nada, en sus palabras textuales: "Un negocio bien gestionado y que no ha salido bien lo entiende todo el mundo y no es un delito, pero eso lo tienen que demostrar".

"Campaña en contra" de Laporta

El abogado de Joan Laporta, Jordi Pujante, ha subrayado a la salida de los juzgados que esta querella ya se archivó en una primera ocasión y que su defendido no tiene vinculación con esta presunta estafa porque lo que sucedió "fueron diversas inversiones de proyectos empresariales que no salieron" como ellos hubiesen querido.

Además, ha asegurado que Laporta no conocía a la familia querellante, un hecho que Comas ha refutado minutos después asegurando que fueron clientes del bufete de abogados al que pertenece Laporta porque le llevaron "otros asuntos" tras ganar la lotería.

El abogado del presidente del FC Barcelona ha reiterado que Laporta no firmó ningún contrato, que de las diligencias practicadas se desprende que no ha cometido ningún delito y que espera poder solicitar el archivo de la causa pronto porque Laporta no tiene ningún tipo de relación con una querella en la que dice que aparece su nombre "para darle importancia a un asunto que no la tiene o hacer una campaña en contra de él".

Dos investigados más

Este lunes también han declarado como investigados el dueño del concesionario de coches de lujo al que acudieron los querellantes, que le recomendó invertir en CSSB Limited, y su entonces pareja, una asesora de Bankinter; ambos han reconocido que fueron los que pusieron en contacto a los afectados con la CSSB Limited.

Comas ha explicado que ambos han explicado que aconsejaron a los afectados que invirtieran en CSSB Limited porque "había personas populares y que no podía salir mal de ninguna manera" y que, de hecho, ellos mismos invirtieron 75.000 euros de los que han recuperado un 65%.

Preguntados si no sabían que CSSB Limited, que era gestora del Reus, había dejado de pagar las nóminas de los jugadores, ambos han dicho, según Comas, "que no sabían nada".