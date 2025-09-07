Las alfombras de los alemanes se están llenando de papel de aluminio para tener una mejor conexión a Internet

Hay trucos para todo, y algunos son menos conocidos de lo que deberían. El medio vkcad.cz se ha hecho eco de varias publicaciones en las redes sociales que aseguran que en Alemania es común poner papel de alumnio bajo las alfombras como método para mejorar la conexión a Internet.

Una de las usurias que han difundido esto ha sido la bloguera ucraniana Yulia Zuziun en su cuenta de TikTok, según el mismo medio, que señala que esta destacó que todos los alemanes esparcen rollos de papel de alumnio bajo las alfombras de las habitaciones de las casas para crear un reflector de señal wifi improvisado.

El truco consistiría en que "el papel de aluminio refleja las ondas de radio, por lo que actúa como un espejo para la señal. Así, la señal rebota por la habitación y no se desvanece", explicó el medio. Esta no es la primera vez que se relaciona el alumnio con la mejora de la conexión a Internet.

Investigadores de la Universidad de Darthmouth ya publicaron hace varios años que rodear las antenas del router con papel aluminio o una lata sirve para mejorar la señal, reducir la interferencia y crear barreras para aumentar la seguridad de tu conexión. "Esto mejora la eficiencia de la infraestructura inalámbrica en edificios, al mitigar el impacto de los aislamientos, particiones y diseños interiores del edificio", dijeron los ingenieros del estudio.

A pesar de todos estos trucos, el router que tengamos en casa debería ser capaz, si es de buena calidad, de proporcionarnos una buena señal sin necesidad de hacer un lío y un gasto de aluminio. Sin embargo, si esto no es así y se necesita urgentemente mejorar la señal, la mejor opción es recurrir a repetidores o amplificadores WiFi.

Como en muchas otras cosas, la clave para una buena conexión es cuestión de ubicación, es decir, del lugar en el que colocamos el router.