Las tres noticias Huff que no te puedes perder este miércoles 10 de septiembre
La actualidad, con nuestra mirada.
"Violación sin precedentes del espacio aéreo". Polonia ha derribado drones rusos... y esto abre una crisis sin precedentes. Europa ya ha anunciado una alianza de drones y un fondo de reparaciones para Ucrania y Polonia, por su parte, que invocará el artículo 4 de la OTAN, que no es el famoso por el cual si un país aliado es atacado los demás tienen que defenderlo. En qué consiste y en qué se diferencia lo aclara Javier Hernández.
Mientras tanto, pendientes de Gaza y de la flotilla, con las novedades que va siguiendo día y noche Héctor Juanatey. No avanzamos más, pero ojo a lo que va a contar en las próximas horas.
Y como dice Álvaro Palazón, 'jo, qué noche' la de ayer en televisión con, entre otras cosas, Nacho Cano con Pablo Motos que, oh sorpresa, criticó al Gobierno y afirmó que la única solución pasa por la Guardia Civil. Sus palabras han provocado una oleada de indignación... aquí tenéis todas las reacciones.
Y hoy es el Día de la prevención del suicidio. En España 11 personas se quitan la vida cada día y por cada una de ellas hay 20 que lo intentan. Recordamos que hay formas de obtener ayuda, como el teléfono gratuito 024, el teléfono de la esperanza o el 112.