Las tres noticias Huff que no te puedes perder este miércoles 10 de septiembre

"Violación sin precedentes del espacio aéreo". Polonia ha derribado drones rusos... y esto abre una crisis sin precedentes. Europa ya ha anunciado una alianza de drones y un fondo de reparaciones para Ucrania y Polonia, por su parte, que invocará el artículo 4 de la OTAN, que no es el famoso por el cual si un país aliado es atacado los demás tienen que defenderlo. En qué consiste y en qué se diferencia lo aclara Javier Hernández.

Polonia invocará el artículo 4 de la OTAN tras la "violación sin precedentes" de Rusia El primer ministro del país, Donald Tusk, ha comunicado que su país tomará esta decisión tras los acontecimientos "sin precedentes" de las últimas horas.

Mientras tanto, pendientes de Gaza y de la flotilla, con las novedades que va siguiendo día y noche Héctor Juanatey. No avanzamos más, pero ojo a lo que va a contar en las próximas horas.

La Global Sumud Flotilla denuncia un segundo ataque con dron a otro barco La tripulación ha localizado en la cubierta del buque Alma "un dispositivo electrónico carbonizado" que provocó un incendio tras precipitarse sobre el barco.

Y como dice Álvaro Palazón, 'jo, qué noche' la de ayer en televisión con, entre otras cosas, Nacho Cano con Pablo Motos que, oh sorpresa, criticó al Gobierno y afirmó que la única solución pasa por la Guardia Civil. Sus palabras han provocado una oleada de indignación... aquí tenéis todas las reacciones.

Y hoy es el Día de la prevención del suicidio. En España 11 personas se quitan la vida cada día y por cada una de ellas hay 20 que lo intentan. Recordamos que hay formas de obtener ayuda, como el teléfono gratuito 024, el teléfono de la esperanza o el 112.