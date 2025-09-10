Mientras Mariló Montero decía que ya no se puede decir nada, Nacho Cano soltaba todo esto del Gobierno en 'El Hormiguero'

¡Jo, qué noche! Así tradujeron en España la aclamada película de Martin Scorsese After Hours y sirve a la perfección para definir lo que pasó en las televisiones españolas en la noche del martes.

Por un lado, Mariló Montero se enzarzó con David Broncano a cuenta de la ideología de TVE, supuestamente controlada por el sanchismo, y por otro, en El Hormiguero, Nacho Cano criticaba al Gobierno y decía que la única solución para salir de esta situación es la Guardia Civil.

"Me importa que todos sepáis que estamos jodidos. Esta es la cartilla de la Guardia Civil del Duque de Ahumada en 1845, es un código de honor que se lo recomiendo a todo el mundo que lo lea. Creo firmemente que los únicos que nos pueden sacar de esta ruina son esta gente y perdona, no sé si he sido demasiado.... pero es lo que tengo en el corazón. Estamos un momento muy mal", dijo Nacho Cano, dejando sin palabras a Pablo Motos.

Unas palabras en las que muchos han visto una incitación "a un golpe de Estado en un programa de máxima audiencia".

Antes,