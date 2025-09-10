La Global Sumud Flotilla denuncia un segundo ataque con dron a otro barco

La organización de la Global Sumud Flotilla ha denunciado esta madrugada un segundo ataque con dron a otro de los barcos que forman parte de la misión, el Alma. Según han explicado en un comunicado, el buque, "atracado en aguas tunecinas, [...] sufrió daños por un incendio en su cubierta superior". Se trataría, por tanto, del segundo ataque que sufre la Flotilla en dos días, después de que uno de los barcos principales, el Family, sufriera un ataque durante la madrugada del lunes al martes. En este caso, de nuevo, se ha podido extinguir con rapidez el incendio y no ha habido heridos.

Como sucedió con el primer barco, en el que viajan entre otras la activista Greta Thunberg o la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, la Global Sumud Flotilla ha publicado un vídeo en el que puede observarse cómo una suerte de llamarada se precipita sobre la cubierta del Alma, que navega bajo bandera británica, provocando un incendio. Las imágenes han sido replicadas por la relatora especial de la ONU para los Territorios Ocupados Palestinos, Francesca Albanese. "Fuentes expertas apuntan a una granada incendiaria envuelta en materiales plásticos bañados en combustible, que pudo haber sido incendiado antes de caer en el barco", ha comentado en sus redes sociales Albanese. Poco después, se ha localizado "un dispositivo electrónico carbonizado" que incrementa las sospechas de "un ataque deliberado".

Según ha recordado esta noche la Global Sumud Flotilla, "estos ataques se producen durante la intensificación de la agresión israelí contra los palestinos en Gaza y constituyen un intento orquestado de distraear y hacer descarrillar nuestra misión". Pese a ello, al igual que confirmaron durante una rueda de prensa el martes frente al teatro municipal de Túnez, no piensan rendirse. "La Global Sumud Flotilla continúa firme. Nuestra travesía pacífica para romper el asedio ilegal a Gaza y mantener una solidaridad inquebrantable con su pueblo avanza con determinación y resolución", han señalado. Uno de los organizadores y portavoces de la travesía, el activista hispanopalestino Saif Abukeshek, ha asegurado que los planes para el jueves no han cambiado y siguen con la intención, si el viento lo permite, de zarpar hacia Gaza.

Durante la madrugada del lunes al martes, el barco Family fue víctima de un primer ataque muy similar al que se pudo ver esta noche. Así lo relató este martes el activista portugués Miguel Duarte: "Escuché y vi un dron a tres o cuatro metros sobre mi cabeza. El dron se movió rápidamente hacia la parte delantera del barco y en cuestión de segundos dejó caer una bomba. La bomba explotó y provocó un gran fuego en el barco".

El dispositivo carbonizado localizado en la cubierta del Alma. GLOBAL SUMUD FLOTILLA

Si este martes uno de los portavoces de la Flotilla, el activista brasileño Thiago Ávila, recordó que el Family era el barco número 38 que ha sufrido un ataque desde que Israel estableció el bloqueo de Gaza, el Alma se ha convertido esta noche en el número 39. "Sabemos que hay un riesgo, pero no es nada comparado con el riesgo que sufren los palestinos cada día. Ellos [Israel] tienen drones, armas, pero nosotros tenemos todo lo demás. Tenemos a la historia de nuestro lado. Tenemos el derecho internacional de nuestro lado", aseguró este martes Ávila durante una rueda de prensa en Túnez.

Desde 2008, apenas un año después de implementar el bloqueo de Gaza por tierra, mar y aire, Israel no ha permitido la entrada en Palestina de ningún barco con ayuda humanitaria. Muchos de ellos fueron atacados, si no interceptados. En 2010, el Ejército israelí asaltó la Flotilla de la Libertad y asesinó a una decena de activistas del barco Mavi Marmara. Quince años después, nada ha cambiado. El Gobierno del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, continúa con el envío de equipos de élite de las fuerzas militares para impedir la llegada de más barcos. En mayo, la flotilla del Conscience fue atacada por drones y, en junio y julio, el Madleen y el Handala fueron primero golpeados también por drones, luego asaltados mientras navegaban por aguas internacionales y su tripulación, detenida y después deportada.

Hace unos días, el Gobierno de Israel amenazó a todos los miembros de la Global Sumud Flotilla y les avisó de que serían tratados como "terroristas". El ministro de Seguridad israelí, Itamar Ben-Gvir, propuso un plan según el cual los activistas que sean arrestados serán enviados a las cárceles de Ketziot y Damon en "detenciones prolongadas". Además, Ben-Gvir ha amenazado con confiscar todos los navíos que participan en la Flotilla, más de 40, como ya sucedió en anteriores ocasiones. Esta vez, el Ejecutivo de Israel pretende reutilizar los buques para que los utilice su Ejército.