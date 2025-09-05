Llegan dos pateras con decenas de migrantes a las costas de Níjar (Almería)

Bahía de los Genoveses, en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar (Almería)

Dos pateras han arribado este viernes a distintas playas del municipio almeriense de Níjar con un número indeterminado de personas a bordo que, según los primeros avisos, serían varias decenas.

Fuentes del servicio de emergencias 112 de Andalucía han informado a EFE de que el primer aviso se recibió sobre las 03:10 horas, cuando un testigo alertó de la llegada de una zódiac a la playa de San José, de la que habrían desembarcado entre 30 y 40 personas.

El segundo aviso se ha producido hacia las 13:50 horas, cuando dos alertantes comunicaron la llegada de otra patera a la cala de San Pedro, próxima a un chiringuito, indicando uno de ellos que eran unas 20 personas y otro que se trataba de medio centenar.

En ambos casos se ha activado a Guardia Civil, Policía Local, Cruz Roja y 061, que en el primer caso no tuvo que atender a heridos, según las mismas fuentes.