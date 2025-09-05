Lleva 100 DVD a tiendas de segunda mano con un plan muy concreto y sale con la cara bien enrojecida por el resultado

Los CD y DVD se han convertido en auténticas reliquias para los coleccionistas, aunque, a pesar de lo que la mayoría de gente piensa, no todos cuentan con valor. De hecho, al no haber pasado tantos años desde su marcha y al haber varias existencias, la gran parte de ellos incluso han perdido valor por estar usados o sin precintar.

Sin embargo, existen algunas ediciones y ejemplos de algunas unidades que, debido a su rareza o exclusividad, sí se han convertido en objetos de alto valor. Por ello y ante la duda, lo más recomendable es acudir a una tienda especializada en ellos que se dedique a su compraventa para tasarlos.

Esto fue lo que hizo el protagonista de nuestra historia, Cayle Marklew, quien no pudo esperar y decidió acercarse a una casa de empeños para descubrir el dinero que podría conseguir por sus viejos DVD, aunque desafortunadamente no pudo conseguir 3,78 libras por 50 unidades (lo que supone un precio bajísimo).

No contento con lo ganado y bastante decepcionado, el hombre decidió ir con el resto de DVD a otro local para ver si le pagaban algo más. Sin embargo, de nuevo, volvió a llevarse una decepción, consiguiendo únicamente 3,79 libras por otras 50 unidades. En total, por 100 unidades obtuvo 7,20 libras.