Los científicos descubren las características comunes de los mayores de 80 años con una memoria digna de los de 40

Hay octogenarios cuyos cerebros funcionan como si tuvieran 40 años. Estos ancianos rompen la regla del deterioro cognitivo y el envejecimiento, manteniendo la memoria de una persona joven. Una nueva investigación, publicada en la revista Alzheimer's & Dementia, revela las características de los afortunados.

Según publica el medio griego Newsbeat, que ha tenido acceso al estudio, los "superancianos" son "altamente sociales", y poseen rasgos cerebrales únicos, como niveles altos de neuronas von Economo, que pueden desempeñar un papel importante en el procesamiento de las emociones y la comprensión social. La investigación tenía un objetivo claro: estudiar cómo se puede evitar la disminución en la capacidad cognitiva en los ancianos.

De acuerdo a la información difundida, se considera que poseen superenvejecimiento aquellas personas mayores que obtienen una puntuación alta en la Prueba de Aprendizaje Verbal y Auditivo, con resultados correspondientes a los 56 y 66 años. Por el momento, hay 133 voluntarios activos que participan en el programa, mientras que se han realizado 77 autopsias para estudiar las características cerebrales de estos afortunados.

Tal y como reza la publicación, algunos de estos participantes compartían algunas características sociales, como la sociabilidad, la extraversión, y el optimismo. También, y gracias a la ayuda de neuroimágenes, se concluyó que mostraban un mayor grosor en la llamada corteza anterior del aductor, el área seleccionada con las emociones y la interacción social.

No obstante, los expertos concluyen que se necesita más investigación para determinar si los rasgos de estas personas están presentes desde el nacimiento o se desarrollan con el tiempo. Además, enfatizan que "estudiar a estos individuos puede conducir a nuevas estrategias para proteger la memoria y las funciones cognitivas".