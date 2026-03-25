Los expertos en toxicología coinciden en que el acónito azul es la planta más venenosa de Europa: 0,2 gramos en la piel producen quemaduras y parálisis en minutos

Su nombre científico, Aconitum napellus, suena ajeno salvo para los muy metidos en el mundo de la flora. Pero esta planta, llamada en España acónito azul, resulta tan llamativa a la vista como peligrosa al tener contacto con ella.

El acónito azul no es precisamente una planta ajena a nuestro país. Habitual en Europa occidental y central, sobre todo en regiones montañosas, es popular como elemento de decoración por sus vivos colores, entre azulados y violetas.

Al margen de su belleza, tiene peligro, debido principalmente al alcaloide aconitina, presente en todas las partes de la planta. Análisis de especialistas han determinado que apenas 0,2 gramos pueden causar una intoxicación en humanos. Si la dosis se eleva a una cantidad de 2 a 4 gramos suele provocar la muerte en apenas 45 minutos.

Al producirse un contacto con la planta, la primera sensación es de ardor y hormigueo en la piel, por el efecto de su savia. Si el contacto es prolongado, el acónito puede llegar a provocar entumecimiento de la zona y hasta parálisis.

Los síntomas de la intoxicación son muy amplios y dependen en gran medida de cómo se haya producido el contacto. En casos de ingestión de alguna parte de la planta, puede dar lugar a hormigueo y ardor en la boca, continuados con vómitos y diarrea, así como allteraciones visuales por el efecto del veneno.

Su ingesta no es un extremo descartable, ya que esta planta presenta parecido con otras que sí son comestibles, por lo que los especialistas recomiendan evitar el más mínimo contacto salvo que haya una certeza absoluta de que no es una planta venenosa.

La contaminación grave da lugar a una parálisis respiratoria que puede llegar a ser letal, provocando la muerte por una insuficiencia o por una arritmia cardiaca.

En caso de haber tenido contacto, se debe llamar de inmediato a los servicios de emergencia, sin dar tiempo a que el alcaloide aconitina amplifique sus efectos.