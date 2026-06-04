Los audios del ‘caso Leire Díez’: "Escúchame, tú me vas a contestar lo que sepas"

La Cadena SER y El País han podido acceder este jueves a algunos de los audios de reuniones que la exmilitantes del PSOE, Leire Díez, mantuvo con guardias civiles, fiscales, políticos, investigados en causas de hidrocarburos e, incluso, el comisario José Manuel Villarejo. ¿Con qué intención? Presuntamente, torpedear los casos de corrupción que afectaban al PSOE.

En una de esas grabaciones, Díez se reúne con el capitán de la UCO, Juan Sánchez Yepes, acusado de revelar información reservada y colaborar con la trama. En ese encuentro, que dura más de tres horas y tuvo lugar el 10 de diciembre de 2024. Leire llega a asegurar en un momento dado que va a hablar con la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, que es de su "confianza". Algo que, en principio, no gusta a Yepes. "No, no, yo con eso no quiero", le dice. A continuación, el capitán asegura que tampoco se fía "ni del DAO ni de nada".

En uno de los informes del sumario se detalla precisamente que Leire Díez se entrevistó tres veces con la 'jefa' máxima de la Guardia Civil. El objetivo es que ésta utilizara su posición para "iniciar actuaciones administrativas contra la UCO". Por ejemplo, para indagar si algunos agentes de esta cuerpo estaban detrás de las filtraciones de los asuntos del Gobierno que terminaban en la prensa. Acabo de jugarme una comida con Mercedes a que las filtraciones vienen de la UCO”, le dijo por ejemplo Leire a la abogada de Koldo García. Dichas reuniones tuvieron lugar entre septiembre de 2024 y abril de 2025, en pleno estallido precisamente del caso Koldo y la investigación por fraude de obra pública que afectó a Santos Cerdán.

En esa misma conversación, se escucha cómo Leire intenta presionar al capitán de la UCO para que le cuente cosas. "Escúchame, tú me vas a contestar lo que sepas, y además de lo que sepas, me vas a decir si hay alguna prueba física, sí o no; si la hay, la vemos (...) Para que yo pueda protegerte a ti, o sea, que yo quiero protegerte a ti porque sé que no has hecho nada de todo esto. Lo que necesito saber es quién (golpe), cómo (golpe), dónde (golpe), cuándo (golpe) y por qué (golpe), las cinco uves dobles del periodismo, pero…", se le escucha decir.

En dicha cita también estuvieron presentes el abogado Jacobo Teijelo y el empresario Javier Pérez Dolset, todos ellos imputados en esta investigación. En otras grabaciones, a las que ha accedido la Cadena SER, Leire le dice al exnúmero dos del Ministerio del Interior, Francisco Martínez, que ella estaba allí "para limpiar". "No podemos tener gente así por las instituciones", añade, en referencia a jueces, fiscales o agentes que, según su visión, debían ser apartados o neutralizados si suponían un problema para el poder político.