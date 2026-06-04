Pugna por liderar las Nuevas Generaciones del PP: una batalla territorial entre tres candidatos que ya reciben un sueldo público

El PP entra en 'campaña'. La facción juvenil del partido, que recibe el nombre de Nuevas Generaciones, elegirá el próximo mes de julio a su nuevo líder tras la salida de Bea Fanjul. Tres son los candidatos que se han presentado para controlar una organización que en el pasado han llegado a presidir nombres relevantes del partido como Loyola de Palacio, Juanma Moreno Bonilla o Carmen Fúnez. Saber quién será el elegido no es algo baladí o un mero "juego de niños": el resultado será clave para determinar los nuevos equilibrios de poder que se den en el partido.

Porque, a priori, la pugna se presenta como una 'guerra' entre territorios. A faltas de confirmación oficial como candidatos tras el proceso de recogida de avales, el PP de Madrid ha lanzado a Ignacio Dancausa; el de Murcia, a Antonio Landáburu; y la Comunitat Valenciana, a Candela Anglés. Y la precampaña ha comenzado algo embarrada para hacerse con el mando de una esfera de poder de enorme influencia dentro del partido.

Algunos medios como OkDiario han publicado en estos últimos días que Dancausa y Landáburu tuvieron una disputa en la Junta Directiva de NNGG porque el madrileño hizo oficial su candidatura antes de los plazos estipulados. "Hubo agresividad", contaron a este digital personas presentes en dicha reunión. Ellos lo negaron pero cuando el valenciano presentó la suya, Dancausa replicó en redes sociales mensajes muy críticos contra su rival, aunque después los acabó eliminando.

Lo cierto es que Dancausa, cachorro de Isabel Díaz Ayuso, está realizando una campaña muy incisiva en X o Instagram para convencer a los miembros de Nuevas Generaciones. Además, algunos de los colaboradores estrechos de la presidenta madrileña, como el diputado autonómico Ismael Sirio, comparten en sus redes algunos de sus tuits de campaña.

Cabe señalar que Ayuso fichó en 2022 a Dancausa para liderar las NNGG de Madrid después de varios años de fricciones y encontronazos con Ángel Carromero, amigo de Pablo Casado al que se le señaló como uno de los artífices de la supuesta operación de espionaje perpetrada desde Génova contra el hermano de Ayuso.

Dancausa es "Ayusista 100%", tanto en su forma de entender la comunicación política como en los mensajes que lanza a través de Nuevas Generaciones de Madrid. Conviene también recordar que esta organización calificó el sistema de pensiones en España como un "sistema piramidal insostenible" que Sánchez no quería desmontar para ganarse el voto de "Charos". Pero las Nuevas Generaciones de Madrid también enfadaron a víctimas de ETA por distribuir el lema "Que te vote Txapote" en camisetas o atacaron a periodistas del Congreso después de que los ultras Vito Quiles o Bertrand Ndongo fueran expulsados.

Pero el propio Dancausa, a título personal, también tiene varias polémicas a sus espaldas. Aseguró que la violencia política no afecta a la izquierda, banalizó la salud mental en un acto público o comparó los efectos de la marihuana con el fentanilo meses después de asegurar que desde el PP estaban "negociando" con "las mejores discotecas" de la ciudad para tener una serie de privilegios por pertenecer al partido, como "chupitos gratis".

¿Y qué curriculum tiene Dancausa? A sus 25 años, es concejal del municipio madrileño de Las Rozas, cargo por el que cobra unos 30.000 euros al año por asistir a los plenos. Antes fue presidente de 'Libertad sin ira', una asociación estudiantil. Sus experiencias en el sector privado pasan por haber trabajado como dependiente y reponedor en Ikea y Leroy Merlin de forma temporal y por haber impulsado un negocio online de patinetes eléctricos. Según algún medio, habría terminado recientemente de estudiar un doble grado de Gestión y Administración Pública y Economía en la Universidad Complutense de Madrid.

Antonio Landáburu Asamblea de Murcia

A ojos de todo el mundo, Dancausa es el candidato más ultra de la contienda. Y la muleta en la que se apoyaría Ayuso para extender su poder dentro del engranaje de Génova. Como continuista a la labor de Fanjul se presenta el murciano Landáburu (29 años), diputado en la Asamblea de Murcia (cobra unos 52.000 euros), concejal en Águilas y próximo al presidente López Miras. En su caso, no se le conoce experiencia en el ámbito privado (así lo demuestra su Linkedin) y todo su recorrido político está vinculada a las juventudes del PP. En la declaración patrimonial que presentó en 2023 sólo hacía constar casi 300 euros en una cuenta bancaria. Según Eldiario.es, además, no ha terminado a sus 29 años la licenciatura de Derecho que cursa en la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM).

Candela Anglés https://www.cortsvalencianes.es/

La diputada valenciana Candela Anglés, de 26 años y 44.000 euros de sueldo, completa el ramillete de candidatos. Al contrario que Landáburu, Candela tiene un doble grado en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas en la Universidad Rey Juan Carlos. Eso sí, en el ámbito privado sólo cuenta con haber sido profesora de inglés durante seis meses. “Me presento porque creo en una organización con ambición, con orgullo y con voz propia”, dijo en redes.

'Operación remodelación' entre deserciones

El secretario de Nuevas Generaciones del PP, Carlo Angrisano, en una imagen de la formación conservadora. EFE / NNGG PP

Según las últimas cifras oficiales del PP, algo más de 21.000 jóvenes de entre 16 y 30 años están afiliados a Nuevas Generaciones. Todos ellos, si están al corriente de pago de sus cuotas, tendrán derecho a elegir a su próximo líder en el congreso del próximo 11 de julio. Aunque no de forma directa: el nuevo sistema electoral fija que los afiliados elegirán a los compromisarios que luego les representarán en el cónclave nacional. Y ojo, solo los compromisarios de la lista ganadora en cada circunscripción participarán en la votación final del próximo 11 de julio.

La renovación de Nuevas Generaciones se produce también en un momento en el que diferentes encuestas apuntan a que los jóvenes de derechas (especialmente, los varones), simpatizan más con Vox que con el PP. De hecho, el secretario general de NNGG, Carlo G. Angrisano, anunció hace unas semanas que dejaba el partido y pidió el voto para Santiago Abascal. Fuentes populares restaron importancia a esta deslealtad y aseguraron que el sobrino de Juan Carlos Girauta, ya no ejercía de facto el cargo desde hace meses. “Llevaba tiempo sin trabajar, al menos para el PP. Si a partir de ahora trabaja para Vox al menos sabrá lo que es cobrar por hacer algo”, expresaron fuentes de Génova a través de un duro comunicado.

Aunque con esta remodelación de Nuevas Generaciones el partido se juega mucho a nivel interno, la actual dirección de Feijóo ha querido transmitir que no interferirá en el proceso y no se decantará por ninguno de los candidatos. Según señalan algunos medios, el propio Dancausa se reunió con Génova precisamente para "exigir neutralidad". Ahora, queda por ver si Ayuso ampliará su poder en las estructuras del partido o si la corriente "moderada" será capaz de doblegarla.