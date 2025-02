Los ingleses copian mal una palabra en español y como resultado se genera una injusta mala imagen de estas ballenas

Las traducciones en diversos idiomas pueden generar confusiones. Un caso curioso es el de las orcas, las consideradas como ballenas asesinas, que “no porque lo sean sino porque podríamos decir que el inglés hizo una mala traducción del español”, ha explicado Elena Herraiz, más conocida como @linguriosa en Tiktok.

La experta en lingüística ha detallado que ballenas asesinas viene del nombre en inglés killer whales: “Lo curioso es que el inglés calcó el nombre que antes tenía el español asesinaballenas, que es como las llamaban antiguamente los balleneros porque veían que se enfrentaban a las ballenas en alta mar. El problema con el inglés es que al calcar y mantener la sintaxis del español del verbo sustantivo killer whales pasa a significar todo lo contrario: ballenas asesinas”, ha detallado.

Herraiz afirma que la palabra orca parece que proviene del latín puesto que ya llamaban orca a un animal marino grande y violento. “No he podido averiguar si era exactamente el animal al que nosotros llamamos orca. Esta palabra la encontramos en la época de Alfonso X El Sabio, pero no volvemos a tenerla hasta finales del siglo XVI. Eso es raro, ¿explicación? No tengo ninguna. ¿Alfonso X la cogió directamente del latín? ¿Se usaba pero nadie la dejó registrada hasta el Renacimiento?”, ha subrayado.

“Todo parece bastante poco probable”, ha remarcado en su publicación en la que ha sostenido que, en la Edad Media, en italiano, era un monstruo marino y “esto pasó al francés porque y al inglés orc, a veces escrito también con k, ork. En español, como en el resto de lenguas europeas, podría ser uno de los muchos préstamos que tomamos del italiano durante el Renacimiento”, ha remarcado finalizando diciendo que tampoco se sabe cuándo se dejan de llamar asisanaballenas puesto que “no hay una razón para dejar de usar una palabra. Simplemente llega una palabra que cuaja mejor y se sustituye”, ha concluido.