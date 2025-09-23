Luz verde a la llegada a Madrid en 2027 de uno de los colegios más reputados y prestigiosos de Europa

Uno de los centros escolares más prestigiosos del Reino Unido, el Brighton College, aterrizará en tres ciudades europeas a partir de septiembre de 2027: Roma, Lisboa y Madrid. El centro busca así expendirse por Europa en una estrategia que busca promocionar el intercambio de alumnos.

Cerca de medio millón de ciudadanos británicos se trasladan al extranjero cada año, de los cuales alrededor del 40% lo hacen a Europa, según el Independent Schools Council (ISC). Muchas familias se sienten atraídas por el sur de Europa por sus comunidades internacionales y su calidad de vida, ha publicado InfoNegocios Madrid.

El ISC Census 2025 reveló, además, un fuerte aumento en el número de familias de Italia y España que abandonan Inglaterra por motivos fiscales tras los últimos cambios regulatorios en el Reino Unido. El número de alumnos españoles en colegios británicos cayó un 12,6%, la mayor reducción entre las nacionalidades europeas, según el mismo medio.

"Prevemos una gran demanda y entusiasmo en Madrid, Roma y Lisboa por colegios que reflejen la filosofía, las tradiciones y las ambiciones de Brighton College, que este año obtuvo el mejor puntaje del país por sus resultados académicos", afirmó Richard Cairns, director y director ejecutivo del grupo, Brighton College.

"Se trata de una iniciativa sumamente emocionante, que trae a estas capitales europeas una filosofía educativa que le ha valido a Brighton College numerosos premios internacionales, pero, aún más importante, una que ha demostrado que el éxito se encuentra más fácilmente donde la amabilidad lo sustenta todo. Los niños felices son niños que prosperan", agregó.

El centro acogerá a niños y niñas de entre 3 y 18 años en la nueva sede de Madrid, que tiene previsto abrir sus puertas en septiembre de 2027, aunque aceptarán admisiones a partir de enero de 2026. “Es un verdadero honor ser el primer director de Brighton College Madrid. Vamos a construir un colegio donde se celebre la curiosidad, se fomente la confianza y la empatía sea el eje de todo lo que hacemos, cada día y con cada niño”, añadió George Hartley, nuevo director de Brighton College Madrid.