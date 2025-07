Un manitas quiere proteger su casa de las inclemencias del tiempo con un apaño pero el ayuntamiento tiene otros planes

Las soluciones improvisadas pueden salir caras si no se respetan las normas. Es lo que le ha ocurrido a un manitas que para proteger su casa de las inclemencias del tiempo decidió hacer un apaño instalando una lona en el exterior de la vivienda.

Tras tener conocimiento de esa alteración del aspecto exterior de la fachada, el Ayuntamiento de Lille (Francia) envió una notificación de infracción a Marc Dupont, el ciudadano que había puesto la lona.

Tal y como recoge el medio de comunicación francés Placeronde.fr, el hombre creía que estaba haciendo lo correcto al proteger su vivienda de esa forma. Pero, a criterio del consistorio, estaba cometiendo una ilegalidad.

"Simplemente quería proteger mi fachada recién pintada de la lluvia torrencial pronosticada", ha argumentado Marc Dupont, quien ha subrayado que "no sabía que estaba prohibido. No sabía qué podía o no podía hacer en cuanto a la protección exterior".

En cualquier caso, la realidad es que la colocación de una lona o de cualquier otra estructura en la fachada no está permitida por la normativa urbanística local de Lille, por lo que para instalarla sin ser multado es necesario contar una autorización previa del ayuntamiento.