Manuel Cruzado, experto belenista, sobre montar el belén: "Si no tienes mucha experiencia, no te metas con el asunto del agua"

Diciembre acaba de llegar y la Navidad está a la vuelta de la esquina. Muchas familias aprovechan estos primeros días del mes para desempolvar las cajas de la decoración navideña y montar el portal de Belén, una tradición profundamente arraigada a la cultura española. No obstante, que se construya todos los años no significa que esté exento de errores. En declaraciones recogidas por la cadena de radio, Cope, Manuel Cruzado, ofrece algunos consejos para los más principiantes.

"Lo primero que hay que hacer es pensar bien dónde va a ir el belén", comienza su intervención en la emisora de radio. Según él, la elección del espacio "es clave": debe ubicarse "en un sitio visible que no interrumpa el flujo de la casa". "Tampoco lo pongas en un trastero donde nadie lo vea", bromea.

Posteriormente, cuenta que hay que seleccionar las figuras que se utilizaran en el nacimiento. Para los principiantes, Cruzado recomienda empezar por "un misterio básico", es decir, "tendrás que tener a la Virgen, a San José, al Niño, al buey y a la mula. Esas son las figuras fundamentales". A partir de ahí, se puede ir ampliando con pastores, Reyes Magos, y otros elementos.

En este punto, y tal como el experto recuerda en el medio de comunicación, es importante tener en cuenta las proporciones de las figuras. "Si pones tallas de 20 centímetros, tendrás que construir todo a escala, desde el pesebre hasta las casas o calles", sugiere. Si no se ha tenido en cuenta este dato, Cruzado sugiere un truco para evitar que las figuras de distintos tamaños desentonen: "las figuras grandes van al frente y las más pequeñas, al fondo". Esto crea profundidad y cohesión a la perspectiva.

El error más habitual: el agua

Tal y como Cruzado reza en su entrevista, el agua es uno de los elementos que muchos intentan incorporar en el portal de Belén "sin tener la experiencia necesaria". Asegura que su manejo en el belén puede ser problemático, pues se corre el riesgo de que se derrame o no funcione bien. Para los que quieran incorporarla: "puedes comprar fuentes que ya tienen su mecanismo para poner agua, o incluso utilizar un espejo con arena, que es una técnica muy tradicional", recomienda el profesional.

Asimismo, asegura que una de las claves para lograr un belén "realmente atractivo" es crear un fondo adecuado. "Es importante no dejar la pared del fondo vacía", advierte Cruzado. "Puedes usar un papel continuo para que los niños pinten el paisaje, o si prefieres algo más sofisticado, hay posters con paisajes hebreos que encajan perfectamente", recomienda. Esto invita a los más pequeños a participar en la creación de Belén.