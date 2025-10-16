Marc, camionero en el extranjero: "Está entre los 3.000 y los 4.000 euros, pero tírate tres semanas fuera de casa. Nadie te regala nada"

Muchos buscan alternativas laborales en el extranjero atraídos por mejores sueldos. Pero Marc, camionero internacional, piensa que la clave del éxito en esta profesión no es solo salir de España, sino saber exactamente cómo y cuándo trabajar.

"En lo internacional ahora mismo se está ganando entre los 3.000 y los 4.000", explica en el podcast 'Rutas de éxito' sobre los conductores que se atreven a conducir fuera de nuestro país. Se trata de unas cifras que, sin duda, llaman la atención, pero que no caen del cielo. "Y tanto que se gana, pero hay que currárselo. Nadie te regala nada. Tírate tres semanas fuera de casa".

Marc habla con conocimiento de causa. Ha pasado años en la carretera y asegura que el dinero está ahí, también en especialidades como los portacoches, "pero te lo tienes que trabajar", insiste. El sacrificio, la distancia de la familia y la gestión de los tiempos son parte del día a día.

La experiencia en empresas como la de Molina le enseñó que todo depende de la organización personal. "Cuando yo estaba allí doblábamos, y yendo a disco. ¿Cómo doblas? Pues sabiendo trabajar", señala.

Para él, trabajar con el disco, el tacógrafo que registra los tiempos de conducción y descanso, no es simplemente cumplir una norma, sino una herramienta estratégica para optimizar el rendimiento: "Hay que saber cuánto tienes que pararte, cuándo te conviene hacer las 10 horas, cuándo no te conviene hacer las 10 horas, cuándo cruzas Milán, cuándo tiras de noche...Hay que saber trabajar con el disco. Cada hora es oro".

El testimonio de Marc retrata una realidad poco visible: la del camionero que no solo conduce, sino que toma decisiones calculadas, gestiona su tiempo al milímetro y asume sacrificios personales con tal de prosperar. No se trata solo de ganar más, sino de saber cómo hacerlo en un mundo donde la carretera no perdona la improvisación.