Europa responde a Trump: él anuncia un arancel global del 15% y Bruselas le pide "total claridad" 

Ursula von der Leyen y Donald Trump estrechan sus manos en la presentación del acuerdo arancelario entre la UE y EEUU

El lío es Supremo. Después del mazazo judicial a Donald Trump y el 'no' del Tribunal Supremo a los aranceles globales propuestos por el líder republicano, el inquilino de la Casa Blanca ha retomado el hacha de guerra contra los países internacionales.

Su primera reacción fue criticar la decisión de los jueces y decir que aquí el que manda es él. Anunció un arancel global del 10% para todos los países y amenazó con "alternativas muy poderosas".

Definió como "ridículo" lo que hizo el Supremo e insinuó que "puedo destruir el comercio, impedir la entrada de productos, destruir países, imponer embargos... puedo hacer lo que me dé la gana, pero no puedo cobrar un dólar de aranceles".

Tal ha sido su enfado que, horas más tarde, ha subido una marcha más en estos impuestos. Haciendo que su nuevo arancel global crezca hasta el 15%. Vamos, siguiendo casi los mismos pasos que adoptó en el denominado Día de la liberación.

La reacción europea

Desde Europa, hubo una gran cantidad de reacciones al fallo del Supremo, celebrando la postura. Pero al ver la reacción de Trump, no han dudado en emitir un comunicado pidiéndole "total claridad".

"La Comisión Europea solicita plena claridad sobre las medidas que Estados Unidos pretende adoptar tras el reciente fallo del Tribunal Supremo sobre la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA)", ha destacado.

Desde Bruselas, consideran que la situación actual "no es propicia para lograr un comercio y una inversión transatlánticos 'justos, equilibrados y mutuamente beneficiosos', como acordaron ambas partes y se detalla en la Declaración Conjunta UE-EE.UU. de agosto de 2025

"La Comisión velará siempre por la plena protección de los intereses de la Unión Europea. Las empresas y los exportadores de la UE deben disfrutar de un trato justo, previsibilidad y seguridad jurídica", ha razonado.

La Comisión Europea ha sido rotunda con la postura en la que sigue enquistada la Administración Trump:

"Un acuerdo es un acuerdo".

"Como principal socio comercial de Estados Unidos, la UE espera que este cumpla los compromisos establecidos en la Declaración Conjunta, al igual que la UE cumple los suyos".

"En particular, los productos de la UE deben seguir beneficiándose del trato más competitivo, sin aumentos de aranceles más allá del límite claro e inclusivo acordado previamente".

"Los aranceles son inherentemente disruptivos"

La Comisión Europea ha reconocido que los aranceles son "impuestos que aumentan los costos tanto para los consumidores como para las empresas, como lo confirman claramente estudios recientes".

Pero en esta situación, cuando "se aplican de manera impredecible", lo único que han es convertirse en "inherentemente disruptivos". "Socavan la confianza y la estabilidad en los mercados globales y crean más incertidumbre en las cadenas de suministro internacionales", ha razonado.

"Seguiremos trabajando para reducir los aranceles, como se establece en la Declaración Conjunta. La prioridad de la UE es preservar un entorno comercial transatlántico estable y predecible, actuando al mismo tiempo como ancla global para el comercio basado en normas", ha expuesto en el escrito.