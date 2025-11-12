María, 56 años, tras enviar cientos de solicitudes de empleo: "Pensaba que a esta edad podría relajarme y hacer lo que quisiera"

Encontrar trabajo cuando se sobrepasa la edad de 50 años puede convertirse en una misión casi imposible pese a contar con una dilatada experiencia. María, una finlandesa de 56 años, lo está sufriendo en primera persona.

La mujer, a pesar de que ha enviado cientos de solicitudes de empleo a lo largo de estos últimos tres años, ha recibido tan solo cuatro invitaciones para entrevistas y ninguna oferta de trabajo.

"Los responsables políticos afirman que la vida laboral debería prolongarse, pero ¿cómo es eso posible si a los 50 años ya soy inútil?", ha expresado María en declaraciones al medio de comunicación finlandés Iltalehti.

María ha trabajado como gerente de restaurante durante más de 20 años. Hace tres años y medio renunció a ese puesto esperando incorporarse a otro puesto directivo, algo que finalmente no ocurrió.

Ante esa situación, la mujer comenzó a trabajar en una tienda online, un puesto que pensaba que sería provisional mientras que encontraba un trabajo que se adaptara a sus conocimientos. Sin embargo, esa nueva oportunidad laboral no llega. "Pensé que me quedaría allí como mucho seis meses. Entonces me di cuenta de que no podía conseguir trabajo en ningún otro sitio", ha contado.

En base a su experiencia buscando trabajo durante este tiempo, María ha indicado que "los reclutadores suelen tener entre treinta y cuarenta años" y se ha preguntado si esos reclutadores "¿acaso piensan que las personas de esta edad ya no son útiles, o simplemente temen contratar a empleados mayores?".

En ese sentido, la mujer finlandesa de 56 años ha subrayado que "no hay nada que me impida trabajar. No tengo hijos, por lo que podría trabajar más horas o asumir diferentes tareas. A mi edad, tengo mucha experiencia vital y he pasado por muchas cosas en el trabajo, por lo que no me altero ni me estreso tan fácilmente".

Además, según María, otra de las ventajas que ofrece contratar a trabajadores de más de 50 años es que "los empleados jóvenes y orientados a su carrera profesional se quedan un año y luego pasan a otros puestos de trabajo. Los empleados mayores podrían ser una opción sensata si se quieren empleados formados que se queden en sus puestos de trabajo".