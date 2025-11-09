María Ortega, veterinaria, habla sin filtros: "¿Ponerle un abrigo a tu perro lo humaniza? ¿Realmente lo necesita?"

¿Los abrigos para perros sirven realmente para calentarlos? En invierno, para luchar contra el frío, muchos abrigan a sus mascotas con algunas capas para darles mayor calidez. En declaraciones recogidas por el diario británico Daily Record, una veterinaria asegura que la respuesta no es sencilla.

"Muchas veces se critica esta práctica porque se dice que son animales, que son duros, que pueden soportar el frío, que su pelaje los protege, que regula su temperatura... y que ponerles un poco de abrigo es estúpido y humanizarlos", explica la profesional en una publicación en su cuenta de TikTok. Sin embargo, asegura que, "como todo en la vida", "hay que usar un poco de sentido común": "Depende mucho del perro y su raza".

Para ayudar a explicar su posición, la profesional española enumero algunas razas de perros y sus necesidades. "Los perros nórdicos, como un Husky, no necesitan abrigo", dice. Esto se debe, continúa, a que estos perros grandes tienen un pelaje que "naturalmente" puede soportar climas más extremos, "lo que significa que un paseo sin una capa textil adicional no les hará ningún daño".

Pero el consejo cambia dependiendo de la raza de la que se hable. "Mi perro, por ejemplo, es un Border Collie y tiene bastante pelaje; También tiene doble capa, por lo que en invierno tiene más lana". Sin embargo, hay otras razas de perros que "no están acostumbradas a las temperaturas frías y pueden requerir calor adicional". "Hay perritos que no tienen ese tipo de pelaje. No lo tienen tan largo ni tan grueso, por lo que su piel está más expuesta al frío".

Para hacer la mejor evaluación y ser conscientes, esta veterinaria sugiere "vigilar de cerca" el comportamiento de los perros. "Si se ve visiblemente que tiemblan o se ven fríos, puede ser el momento de probar un abrigo". "Mi perro es lo primero y quiero que mi perro esté bien; No me importa lo que diga cualquier extraño por ahí. Solo satisface las necesidades de tu perro. Eso no es humanizarlos, es cuidarlos y garantizar su comodidad y bienestar", sentencia.

Muchos se han pasado por la red social TikTok para comentar las palabras de la experta. "Le puse un abrigo a mi Yorkshire terrier y luego tuve que ponerle otro a mi Pitbull porque el chico estaba celoso", bromea un internauta. "Si no protejo y cubro a mi galgo, no dormiré porque me llora. ¡Es una reina del drama!", comenta otro.