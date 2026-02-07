Maximino (77), empresario agrícola, sobre cuándo debe ser rentable un negocio: "Si entonces no empiezas a llevar dinero a casa, cierra y vete, porque irá a peor"

Todos tenemos a ese amigo soñador que, entre café y café, plantea la idea de montar un negocio. Sin embargo, la gran mayoría de esas ideas nunca llegan a materializarse. El miedo a la incertidumbre y el riesgo financiero son barreras difíciles de derribar. Según el Informe GEM España 2024-2025, la intención de emprender en nuestro país está estancada: solo un 11,2 % de los adultos se plantea crear una empresa a corto plazo.

Pero para Maximino Míguez, fundador de Maxideza (referente gallego en maquinaria agrícola y forestal), el camino está claro. En una charla con Libre X Media, el veterano empresario —ya jubilado pero siempre presente en la matriz de su empresa— desgrana las claves que lo llevaron a lo más alto partiendo de la nada.

La importancia del servicio técnico

Caminando por los pasillos de su empresa, hoy dirigida por su hijo Óscar, Maximino se detiene en lo que él considera el corazón del negocio: el servicio técnico.

"Nuestro éxito se basa en el servicio. Yo puedo venderte el mejor tractor del mundo, pero si cuando se rompe no tienes forma de repararlo, ya no es el mejor del mundo. Si no das servicio, el problema se agrava", asegura con la rotundidad de quien lleva décadas en el campo.

Para emprender se debe arriesgar

A Maximino no le convence la idea de que hoy sea difícil emprender por falta de recursos. Recuerda que, cuando él empezó hace 35 años, las condiciones eran leoninas y en la actualidad todo es mucho más simple. "Hoy los intereses de los bancos prácticamente no cuestan nada, pero en mis tiempos los intereses estaban en un 18-19%.", asevera.

"Si quieres tener un negocio, tienes que arriesgar algo. El que compra no arriesga; arriesga el que vende", sentencia. Para él, la valentía es un ingrediente innegociable en el sector agrícola.

La regla del cuarto año: ¿Cuándo decir basta?

Lo más valioso de su testimonio es el cronograma que establece para cualquier aventura empresarial. Maximino desmitifica el éxito instantáneo, pero también advierte contra la obcecación: "No creas que vas a ganar dinero el primer año. En el cuarto año, si la empresa te da perdidas, ciérrala y vete para casita porque irá a peor", resume

"El primer año es experiencia. El segundo tienes que reponer lo que has comparado y pagarlo, el tercer año aún sigues pagando peor, ya el cuarto año tendrás que pensar que vas a vivir de él, si no va bien ciérralo", concluye.