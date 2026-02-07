Alexandra, joven española, desvela cómo una pastelería puede facturar casi 500 millones de euros en un año: "La gente entra pensando que viene a por bollería"

¿Cuánto estarías dispuesto a pagar en una repostería? Para la mayoría, el límite roza los 10 euros. Sin embargo, en Shanghái existe un local que factura casi 500 millones de euros al año vendiendo cruasanes. ¿El truco? No es una pastelería, aunque lo parezca.

La emprendedora española Alexandra Varela ha analizado en sus redes el fenómeno de Nudake, una marca de "repostería artística" que ha redefinido el concepto de tienda física en Asia.

El marketing experiencial y simbolismo

El primer choque al entrar en Nudake no es el olor a dulce, sino las esculturas vanguardistas. Según Varela, todo está diseñado para el marketing experiencial.

Esculturas dentro de las instalaciones de Nudake.

"Aunque parece una pastelería, lo que estás viendo no lo es en absoluto. La gente entra pensando a que viene a por bollería, pero en realidad está entrando a un universo diseñado para que saques el móvil, grabes, compartas y hagas viral a la marca sin que ellos gasten un euro en publicidad", comenta.

"Me atrevería a decir que el 80-90% del marketing de esta marca lo hacemos nosotros mismo con nuestro contenido, compartiendo nuestra experiencia y eso hace que el CAC, es decir, el coste de adquisición por cliente sea una broma", añade.

El diseño es tan impactante que el 90% del marketing lo hacen los propios clientes al grabar y compartir en redes, según calcula Varela. Esto reduce el CAC (coste de adquisición por cliente) a cifras ridículas.

Varela también destaca las bolsas de basura que se exponen en la primera planta del local y enfatiza en la representación que tienen. "El mar de bolsas negras simboliza lo que genera el consumo y la modernidad, el consumo descontrolado, lo que queda detrás de la estética aparentemente perfecta", sostiene.

"¿Irónico no? Te invitan a consumir, pero te ponen la basura delante de ti para recordarte el lado incómodo y oscuro del lujo", apunta.

Bolsas negras de basura en las instalaciones de Nudake.

El producto estrella de su cafetería

Alexandra desglosa los números del producto más vendido en la cafetería de Nudake: un pequeño cruasán con chocolate servido en un vaso.

Precio de venta : 6,73 euros.

: 6,73 euros. Coste de elaboración : 1,30 euros.

: 1,30 euros. Margen bruto: un espectacular 83,6%.

El verdadero negocio de Nudake

Aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante. Una vez que el cliente está dentro por el "postre extraño", se encuentra con líneas de ropa y gafas de lujo.

Gafas y Ropa a la venta en las instalaciones de Nudkake.

De hecho, la importancia de la marca es tal que Google invirtió recientemente 100 millones de dólares para hacerse con el 4% de la compañía, valorándola en 2.700 millones de dólares. Lo que empezó siendo un sitio para comprar bollos surrealistas se ha convertido en una plataforma para lanzar gafas inteligentes y moda de alta gama.

Al final, como concluye Alexandra, no vas a Nudake a comer; vas a participar en un universo de lujo donde el postre es solo la excusa para que acabes llevando su tecnología encima.