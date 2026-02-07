Lo que ha dicho Tellado sobre Vito Quiles ha provocado el debate inmediato: lo compara con Wyoming

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha participado este sábado en unas jornadas de Nuevas Generaciones del PP de Madrid, donde ha querido defender al agitador de ultraderecha Vito Quiles, después de ser fichado en un acto con jóvenes del partido.

Allí, ha querido ensalzar el papel que realiza Quiles, al que ha comparado con el Gran Wyoming cuando estaba en el programa de televisión 'Caiga quien caiga'. "Le acusan de perseguir a la gente con un micrófono para conocer su opinión, pues yo tengo que decirles que eso no es nada nuevo, se lo hemos visto al Gran Wyoming hace años", ha señalado el popular.

"Atentos a la deriva ultra del PP"

Su comparación no ha pasado desapercibida por los usuarios de las redes sociales, como es el caso de @josevico4, quien no ha tardado en criticar sus palabras y recordarle algunas diferencias entre ambas figuras, así como para destacar lo que considera como un viraje del PP a la ultraderecha.

"Atentos a la deriva ultra del PP. (...) Wyoming jamás persiguió a la puerta de su casa a nadie", ha comentado el usuario, antes de agregar que él "jamás señaló para que otros actuaran y jamás estuvo financiado de dinero público para llegar a una dana y soltar bulos sobre la ropa que donaba la gente".

"Es absolutamente desolador ver que la oposición está en manos del neofascismo. El 'periodista' incómodo con los poderosos. Ahí lo tenéis", ha agregado el mismo. La publicación lleva ya más de 30.000 reproducciones y 1.000 'me gusta'.

Cabe destacar que el Partido Popular (PP) no es el único partido que coquetea con Vito Quiles. El joven estuvo también en las listas electorales del partido de Alvise Pérez, Se acabó la fiesta (SALF). Y, este mismo sábado, ha reconocido a través de 'X' que no le importaría participar en un acto de Vox (tras recibir críticas en redes tras su aparición en el acto de Aragón). "Yo no he participado ni he apoyado ninguna campaña del PP. Yo asistí encantado a un acto con jóvenes al que me invitaron, igual que haría si me invitan los de Vox o de cualquier movimiento contrario a este gobierno", ha señalado el mismo en 'X'.