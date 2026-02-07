Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Lo que ha dicho Tellado sobre Vito Quiles ha provocado el debate inmediato: lo compara con Wyoming
Lo que ha dicho Tellado sobre Vito Quiles ha provocado el debate inmediato: lo compara con Wyoming

"Atentos a la deriva ultra del PP..."

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Vito Quiles, Miguel Tellado y el Gran Wyoming
Vito Quiles, Miguel Tellado y el Gran Wyoming

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha participado este sábado en unas jornadas de Nuevas Generaciones del PP de Madrid, donde ha querido defender al agitador de ultraderecha Vito Quiles, después de ser fichado en un acto con jóvenes del partido. 

Allí, ha querido ensalzar el papel que realiza Quiles, al que ha comparado con el Gran Wyoming cuando estaba en el programa de televisión 'Caiga quien caiga'. "Le acusan de perseguir a la gente con un micrófono para conocer su opinión, pues yo tengo que decirles que eso no es nada nuevo, se lo hemos visto al Gran Wyoming hace años", ha señalado el popular. 

"Atentos a la deriva ultra del PP"

Su comparación no ha pasado desapercibida por los usuarios de las redes sociales, como es el caso de @josevico4, quien no ha tardado en criticar sus palabras y recordarle algunas diferencias entre ambas figuras, así como para destacar lo que considera como un viraje del PP a la ultraderecha. 

"Atentos a la deriva ultra del PP. (...) Wyoming jamás persiguió a la puerta de su casa a nadie", ha comentado el usuario, antes de agregar que él "jamás señaló para que otros actuaran y jamás estuvo financiado de dinero público para llegar a una dana y soltar bulos sobre la ropa que donaba la gente". 

"Es absolutamente desolador ver que la oposición está en manos del neofascismo. El 'periodista' incómodo con los poderosos. Ahí lo tenéis", ha agregado el mismo. La publicación lleva ya más de 30.000 reproducciones y 1.000 'me gusta'. 

Cabe destacar que el Partido Popular (PP) no es el único partido que coquetea con Vito Quiles. El joven estuvo también en las listas electorales del partido de Alvise Pérez, Se acabó la fiesta (SALF). Y, este mismo sábado, ha reconocido a través de 'X' que no le importaría participar en un acto de Vox (tras recibir críticas en redes tras su aparición en el acto de Aragón). "Yo no he participado ni he apoyado ninguna campaña del PP. Yo asistí encantado a un acto con jóvenes al que me invitaron, igual que haría si me invitan los de Vox o de cualquier movimiento contrario a este gobierno", ha señalado el mismo en 'X'. 

Soy redactora de actualidad en El HuffPost España, donde hablo sobre las noticias de última hora y analizo algunos de los temas que conforman la actualidad.

 

Escribo de todo tipo de temas, desde sucesos hasta política y asuntos internacionales, siempre con una mirada crítica y con la idea de que detrás de cada tema hay una historia que merece ser contada. Siempre con la intención de informar, incomodar cuando toca y aportar una mirada que no se quede solo en la superficie. 

  

Cordobesa de los pies a la cabeza. Nací y crecí en Córdoba, tierra de Julio Romero de Torres y ciudad con más Patrimonios de la Humanidad. Me gradué en Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos, en Fuenlabrada, donde descubrí que escribir no solo es contar cosas, sino también saber cómo hacerlo para que te escuchen.

 

Antes de aterrizar en El HuffPost, hice unas prácticas en el diario AS, que me sirvieron para aprender cómo se trabaja en una redacción, así como para coleccionar alguna que otra anécdota. Llevo ya un año trabajando en HuffPost, un lugar que se ha convertido en mi segunda familia, y actualmente vivo en Madrid. Siempre con ganas de aprender, reírme y contar historias que valgan la pena.

 

 

