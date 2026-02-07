Pilar, Carmen, Tere, Carmen y Maite, abuelas, 'viajan' por el mundo sin salir de Zaragoza: "Llevamos unos pasaportes y nos sellan"

Una de Las Abuelas Viajeras explicando sus "viajes" por el mundo y brindando con cerveza por la amistad.

No hay escena más entrañable e inspiradora que la de unas mujeres mayores, pero solo de edad biológica, en amistad sentadas a una mesa, disfrutando de buena comida, charla, y compartiendo conocimiento, imaginación y diversión. En este caso son cuatro zaragozanas que se las conoce como Las Abuelas Viajeras, y que en este vídeo del canal Enjoy Zaragoza de TikTok muestran su particular "viaje" sin moverse de casa.

"Ah, sí, sí, sí... Esto lo llevamos muy en serio", comienza una de ellas, resumiendo su hobby como entretenimiento "en cosas que nos aporten cultura, distracción...". "Llevamos unos pasaportes y con eso nos recorremos el mundo", explica otra, pero así dicho de primeras quizá no se entienda bien.

Hoy toca la India "y después hablamos de ello"

Lo que hacen es llevar unos "pasaportes" hechos por ellas al cuello indicando su "destino", y de ahí centran su velada culinaria como premio final, porque antes han estado esforzándose en aprender sobre la cultura, religión o arte de ese país, "y después hablamos sobre ello".

En el vídeo estaban "viajando" por la India, con lo que "hemos tomado un arrocito buenísimo, mucho pollo y una carne guisada deliciosa", explica otra, aunque "la cerveza, eso sí, nos la han "importado" de Zaragoza". Y qué mejor para ello que ira a un restaurante indio: El Sabor de la India.

Pero Las Abuelas Viajeras hilan más fino, porque la India es muy grande: "Estamos hoy en Nueva Delhi, que conste, puntualizan, y "luego nos sellan", mostrando sus "pasaportes" únicos e intransferibles, aunque no oficiales. "Hoy, por supuesto, saldrá Gandhi", dentro del debate sobre la gran cultura india.

"Es una forma de viajar sin salir de Zaragoza y disfrutar del rato que estamos juntas", concluyen, añadiendo entusiasmadas que "nos encanta y viajamos a tope". Para finalizar, lanzan una emotiva oda a la amistad: "Somos arbotantes, nos sostenemos las unas a las otras".