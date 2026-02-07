Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El dueño de un restaurante da mucho que hablar con esta decisión de juzgado de guardia: "Totalmente ilegal"
Un chef emplatado los alimentos en un restaurante
Un chef emplatado un filete en salsa en un restaurante.Getty Images

La hostelería es uno de los sectores profesionales que con más frecuencia hace caso omiso de los derechos laborales. Quien ha trabajado como empleado en un restaurante lo sabe. 

Sin embargo, hay límites que nunca se deben sobrepasar. La última publicación de la cuenta de X @SoyCamarero da cuenta de cómo los empresarios a menudo intentan aprovecharse al máximo de sus trabajadores.

"Les informamos que los días 16, 17, 18 y 19 de febrero el local permanecerá cerrado por pequeñas obras", informa el dueño de un establecimiento a sus empleados, a los que da a elegir entre dos opciones, a cada cual peor. 

"En relación a esos días, se plantean dos opciones: descontarlos de vacaciones o canjearlos por los festivos del domingo 15 y 19 de marzo, y los días 9 y 12 de octubre", plantea el propietario del restaurante.  

"La decisión quedará a elección del equipo, pero deberá ser unánime", señala el dueño de este establecimiento, que pide a sus empleados que se pongan de acuerdo entre ellos para comunicar la decisión "a la mayor brevedad".

"Totalmente ilegal"

Sobra decir que, según el artículo 30 del Estatuto de los Trabajadores, si el trabajador no puede trabajar por causas imputables al empresario (retrasos, falta de trabajo, etc.) y no propias, conserva su derecho al salario sin obligación de recuperar las horas perdidas.

Así lo ha destacado un usuario en los comentarios a la publicación de @SoyCamarero en X. "Falta la opción de que hagan la obra los propios trabajadores", señala otro en tono irónico. 

"Muchos empresarios se aprovechan del desconocimiento de los empleados sobre normas, derechos y deberes de unos y otros. Por eso es tan importante enseñar desde el colegio...", opina otro en comentarios.

La indignación es más latente entre otros usuarios que han comentado la publicación, que piden "inspección de trabajo ya" y que los empleados denuncien la situación. "Si cierran por temas suyos es permiso retribuido", zanja otro con mucho acierto.

