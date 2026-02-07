Izaskun Soto, arquitecta y urbanista: "Las grandes ciudades se diseñaron para el hombre blanco que iba a trabajar"

Las ciudades no son neutrales. Reflejan quién las pensó, para quién se diseñaron y qué tipo de vida se priorizó durante décadas. Esa es la idea central que defiende Izaskun Soto (Zaratamo, 1995), arquitecta y urbanista, que esta semana ha participado como ponente en el ciclo 12 meses 12 arquitectas, impulsado por la delegación en Bizkaia del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro (COAVN).

Su diagnóstico es contundente: "Las grandes ciudades se diseñaron para el hombre blanco que iba a trabajar", en una entrevista al diario vasco Deia.

Soto trabaja desde la cooperativa Hiritik At, donde el foco no está en grandes proyectos icónicos, sino en hacer pueblos y barrios más habitables para quienes los viven a diario. Su mirada combina urbanismo, perspectiva de género y compromiso social. Y, sobre todo, cuestiona el modelo heredado.

Un sector todavía masculinizado

Preguntada por cómo es ser mujer en la arquitectura, Soto evita los eslóganes y va al fondo. El sector, explica, sigue siendo mayoritariamente masculino, sobre todo cuando se observan los nombres que firman edificios o dirigen grandes obras. "En el ámbito académico hay más mujeres, pero cuando miras quién construye y quién decide, los referentes siguen siendo hombres", resume.

Esa ausencia también se nota en la formación. Durante años, los nombres que aparecían como referentes eran siempre los mismos. Norman Foster o Frank Gehry, muy presentes en el imaginario colectivo por su impacto en Bilbao.

Cuando aparecía una mujer, muchas veces lo hacía como "la mujer de" algún arquitecto reconocido. "Quedaban en segundo plano, aunque seguramente su aportación era clave", señala.

Ciudades pensadas desde una mirada androcéntrica

La aportación diferencial de las mujeres, sostiene Soto, se percibe con especial claridad en el urbanismo. Las ciudades se planificaron desde una lógica androcéntrica, donde el desplazamiento principal era casa-trabajo y el coche ocupaba un lugar central. Esa lógica respondía a un perfil muy concreto: el hombre que salía a trabajar fuera del hogar.

Cuando las mujeres se incorporan al empleo remunerado, sin dejar de asumir mayoritariamente los trabajos de cuidados, los recorridos diarios se multiplican y se complejizan.

Ya no es solo ir y volver del trabajo, sino llevar a criaturas al colegio, hacer compras, cuidar de personas dependientes. Ahí es donde el diseño urbano empieza a mostrar sus carencias.

"Incorporar la perspectiva de género implica poner el foco en los espacios de la vida cotidiana", explica. Aceras accesibles, proximidad de servicios, espacios seguros, bancos, iluminación, transporte público pensado para trayectos cortos y múltiples. No es ideología, es funcionalidad.

Accesibilidad y vida diaria en el centro

Soto reconoce avances. Hoy se habla más de accesibilidad, de rampas, de ascensores, de carritos de bebé, de personas con movilidad reducida. El urbanismo empieza a centrarse en las personas y en su día a día, algo que antes no era prioritario.

"La arquitectura es una herramienta de transformación social"

Pero advierte: no basta con soluciones técnicas. "La arquitectura es una herramienta de transformación social", insiste. El espacio produce y reproduce valores. No es neutro. Según cómo se construya una plaza, un barrio o una vivienda, se refuerzan unos comportamientos u otros. Por eso, defiende, no se puede proyectar solo desde el gusto personal del técnico, sino desde las necesidades reales de la comunidad.

Bilbao: ¿ciudad para vivir o para visitar?

Al analizar Bilbao, Soto es prudente pero crítica. Considera que en algunos casos se prioriza más al visitante que a quien vive en los barrios. El ejemplo de Zazpikaleak es ilustrativo: la transformación de los bajos comerciales en tiendas de souvenirs o cadenas globales cambia la vida cotidiana. "Influye en que los vecinos ya no puedan comprar donde siempre", apunta.

No es un fenómeno exclusivo de Bilbao, pero sí un síntoma de un modelo urbano orientado al turismo y al consumo rápido, en detrimento del tejido vecinal.

Cambio climático y transición ecosocial

Cuando se habla del futuro, Soto propone darle la vuelta a la pregunta. Antes de pensar cómo adaptarse al cambio climático, conviene preguntarse cómo el urbanismo actual ha contribuido a agravarlo. La ciudad dispersa, dependiente del coche y del consumo de suelo, tiene un impacto directo.

El objetivo, defiende, debería ser avanzar hacia ciudades y pueblos más habitables, sostenibles y paritarios, capaces de hacer frente a un modelo económico que considera ecológicamente insostenible y generador de desigualdad. Habla de transición ecosocial y de reforzar lo público-comunitario como base.

Con cautela, hay motivos para el optimismo. Soto cree que se están dando pasos y que algunos proyectos funcionan como buenas prácticas replicables. "Tenemos mucho camino por recorrer, pero se está haciendo", concluye.