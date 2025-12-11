Encuesta | ¿Qué propuesta de subida del salario mínimo consideras mejor para los trabajadores y la economía?

Este jueves, el comité de expertos designado por el Ministerio de Trabajo ha desvelado cuáles son sus propuestas de subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para el próximo año 2026. Un doble escenario, según el tramo más bajo esté exento de tributación en el IRPF o no, que se traduce en un alza del 3,1% o del 4,7%.

Estas propuestas se suman a las ya conocidas de los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT, que pusieron sobre la mesa la necesidad de un incremento del 7,5% con tributación, pero también a la de las patronales CEOE y Cepyme, que apuestan por un 1,5%, también con tributación en el IRPF.

Desde El HuffPost queremos preguntarte cuál es tu opinión. ¿Cuál crees que es la propuesta de subida del salario mínimo que más beneficiaría a los trabajadores y a la economía española? ¡Vota en nuestra encuesta!

(Pincha aquí si no puedes visualizar correctamente nuestra encuesta)