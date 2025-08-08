Mucho cuidado con los anuncios fraudulentos: un peligroso programa se esconde en esta publicidad y vacía las cuentas bancarias

Mucho cuidado con los anuncios fraudulentos. Los investigadores de una empresa de ciberseguridad, Cleafy, han dado con un peligroso programa se esconde en un tipo de publicidad y vacía las cuentas bancarias.

Se trata de PlayPraetor, un troyano que ha infectado, hasta el momento, a más de 11.000 dispositivos. Según los investigadores, su propagación es muy rápida y cada semana caen unos 2.000 usuarios.

El problema de este malware es que suele usar un servidor de comando y control chino. Intenta hacerte caer en la trampa, accediendo a funciones de accesibilidad, llegando a mostrar pantallas de inicio falsas.

Este tipo de estafas son difíciles de detectar, ya que imitan a la perfección el inicio de sesión del banco y una vez se meten los datos, el sitio falso se queda con ellos para robar todo el dinero de la víctima.

Suelen usar anuncios fraudulentos para tratar de hacerse con los datos de acceso. Se detectó por primera vez en marzo de 2025 y, hasta la fecha, las cifras no han hecho más que crecer. Hay que andarse con ojo e intentar revisar el origen real y si se está tratando de una estafa.