Muchos tienen estos 36 objetos cogiendo polvo en un cajón y pueden hacer ganar cientos de euros

Las plataformas de compras 'online' eBay, Temu, AliExpress, Alibaba, Shopify y Mercado Libre app aparecen en la pantalla de un smartphone.

Muchos cajones están repletos de objetos que dejaron de ser útiles hace meses, años o incluso décadas. Tal y como recoge el periódico italiano La Repubblica, cada hogar esconde una media de 36 objetos sin usar: desde zapatos y objetos decorativos, a artículos tecnológicos como smartphones u ordenadores. A simple vista, parecen haber perdido valor. Sin embargo, si se revenden, pueden convertirse en beneficios tangibles, más espacio en casa y un consumo más consciente.

De acuerdo a los datos recabados por el medio, más del 60% de los italianos han vendido al menos uno de estos objetos en lo que va de año: con ganancias que superan los 200 euros. De este modo, la reventa online se ha convertido en una forma de "microeconomía inteligente" capaz de optimizar los recursos personales.

En el estudio bautizado como Tesoros escondidos en las casas italianas: de objetos no utilizados a oportunidades inesperadas, realizada por Ipsos para la plataforma eBay, se enumeran los principales productos vendidos de segunda mano.

De este modo, los zapatos son los artículos más populares y también los que la gente está más dispuesta a vender (41%), seguidos de juguetes (39%), la decoración del hogar (38%), los bolsos (32%), los discos de vinilo y DVD (28%), los accesorios como joyas y gafas (26%), los smartphones (26%), los videojuegos (26%) y los cómics (23%).

Entre los artículos de los que es más difícil desprenderse a pesar de no usarlos se encuentran los libros antiguos o de arte, las consolas de videojuegos, los pósters, los cuadros o las decoraciones de pared (19%), las tabletas u ordenadores y los relojes (18%), y los objetos de colección, como las monedas (13%), las cartas de Pokémon (12%) y los sellos (10%).

Además, en el estudio se reflejan las categorías más populares en la venta de artículos de segunda mano dentro de la plataforma Ebay, que van desde relojes a cromos, desde smartphones a videojuegos, pasando por consolas, ropa, libros, cómics y componentes tecnológicos como tarjetas gráficas.

En declaraciones recogidas por el medio, Margot Olifson, directora general de eBay en Italia, explica que "cada año, más de 10 millones de artículos se publican en la plataforma a través de vendedores particulares: esto demuestra que nuestra plataforma es el lugar donde prácticamente cualquier objeto puede encontrar una segunda vida". "Nos comprometemos a seguir haciendo que esta experiencia sea sencilla, segura y accesible para todos", agrega.