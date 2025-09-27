Muchos se habrán preguntado por qué el pegamento se puede pegar casi cualquier cosa, excepto al interior del tubo

Hay preguntas que casi todos nos hacemos alguna vez en la vida, como si hay vida después de la muerte, qué sentido tiene todo o, en este caso, por qué el pegamento no se queda pegado en el interior del bote donde se encuentra. Sin embargo, la respuesta es mucho más sencilla de lo que creemos, aunque variará en función del tipo de pegamento, pues no es lo mismo un monocomponente que un multicomponente.

Por ejemplo, cuando se trata de un pegamento monocomponente, se necesita un poco de aire en su interior para que se seque, por lo que si está recién abierto es más difícil que acabe ocurriendo esto, mientras que cuando ya se está acabando suele secarse de forma más temprana.

Por el contrario, con el pegamento multicomponente, suele ocurrir por la mezcla de otra sustancia o influencia externa. De este modo, hay tres respuestas posibles a la pregunta: si lo dejamos reposar el tiempo suficiente y hay aire en su interior, o porque bien falta alguna otra sustancia o influencia externa.

La mayoría de pegamentos están compuestos principalmente de polímeros (los cuales actúan como base de la adhesión) naturales o sintéticos, solventes (líquidos que disuelven o dispersan los polímeros) o diluyentes para disolver las resinas y otros aditivos como endurecedores y plastificantes.

En resumen, el pegamento puede secarse debido a varios motivos, aunque principalmente se debe a la humedad. Por ejemplo, porque se seque en la punta al entrar en contacto directo con el aire y la humedad, por el endurecimiento debido a la exposición de humedad o aire y por la liberación del disolvente o activación de la humedad.