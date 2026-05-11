Muere un guardia civil durante el operativo del crucero con brote de hantavirus en Tenerife

Los últimos pasajeros españoles ingresan en el avión del Gobierno de España.

Un guardia civil de 62 años ha fallecido este sábado en el puerto de Granadilla de Abona, en Granadilla de Abona, tras sufrir un infarto durante el operativo desplegado alrededor del crucero MV Hondius, donde se investiga un brote de hantavirus.

El agente participaba en la operación de asistencia y coordinación del desembarco de pasajeros cuando sufrió el fallo cardíaco, según han confirmado fuentes oficiales y la asociación profesional Jucil.

El fallecido estaba destinado en la plana mayor de la Comandancia de Tenerife y, dentro del dispositivo activado en el puerto, se encontraba de reserva en el puesto de mando operativo.

Intento de reanimación durante 40 minutos

Los servicios sanitarios presentes en el muelle intentaron reanimarlo durante cerca de 40 minutos, aunque finalmente no pudieron salvarle la vida.

La asociación JUCIL trasladó públicamente sus condolencias a través de redes sociales tras conocerse el fallecimiento.

El operativo en torno al crucero MV Hondius continúa activo después de que las autoridades sanitarias detectaran un brote de hantavirus a bordo, una situación que ha obligado a activar protocolos especiales de control y asistencia sanitaria en Tenerife durante los últimos días.