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Muere un guardia civil durante el operativo del crucero con brote de hantavirus en Tenerife
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Muere un guardia civil durante el operativo del crucero con brote de hantavirus en Tenerife

El agente, de 62 años y destinado en la Comandancia de Tenerife, sufrió un infarto mientras participaba en la operación de desembarco de pasajeros del MV Hondius en el puerto de Granadilla de Abona.

Israel Molina Gómez
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Passengers of the cruise ship MV Hondius, which was affected by a hantavirus outbreak, board a Spanish plane at Tenerife Sud airport, Canary Islands, Spain, May 10, 2026. REUTERS/Borja Suarez
Los últimos pasajeros españoles ingresan en el avión del Gobierno de España.REUTERS

Un guardia civil de 62 años ha fallecido este sábado en el puerto de Granadilla de Abona, en Granadilla de Abona, tras sufrir un infarto durante el operativo desplegado alrededor del crucero MV Hondius, donde se investiga un brote de hantavirus.

El agente participaba en la operación de asistencia y coordinación del desembarco de pasajeros cuando sufrió el fallo cardíaco, según han confirmado fuentes oficiales y la asociación profesional Jucil.

El fallecido estaba destinado en la plana mayor de la Comandancia de Tenerife y, dentro del dispositivo activado en el puerto, se encontraba de reserva en el puesto de mando operativo.

Intento de reanimación durante 40 minutos

Los servicios sanitarios presentes en el muelle intentaron reanimarlo durante cerca de 40 minutos, aunque finalmente no pudieron salvarle la vida.

La asociación JUCIL trasladó públicamente sus condolencias a través de redes sociales tras conocerse el fallecimiento.

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El operativo en torno al crucero MV Hondius continúa activo después de que las autoridades sanitarias detectaran un brote de hantavirus a bordo, una situación que ha obligado a activar protocolos especiales de control y asistencia sanitaria en Tenerife durante los últimos días.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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