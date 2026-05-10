Sanidad prevé que el MV Hondius zarpe este lunes tras completar las repatriaciones: "Total normalidad y seguridad"

La ministra de Sanidad, Mónica García, habla con los medios de comunicación en el punto de recepción de pasajeros del MV Hondius en el puerto de Granadilla, en Tenerife.

El gran operativo internacional desplegado en Tenerife para evacuar a los pasajeros del MV Hondius entra ya en su fase final. La ministra de Sanidad, Mónica García, confirmó este domingo que el crucero afectado por el brote de hantavirus podrá zarpar “a última hora de la tarde” de este lunes una vez concluyan todas las repatriaciones internacionales.

La embarcación pondrá rumbo al puerto neerlandés de Róterdam, donde será sometida a una desinfección y limpieza integral tras varios días convertida en el epicentro de una operación sanitaria seguida por medio mundo.

94 evacuados y 19 nacionalidades en un solo día

La primera jornada de evacuaciones terminó con 94 personas desembarcadas, 19 nacionalidades implicadas y 7 vuelos internacionales organizados. Entre ellos viajaban ciudadanos de España, Francia, Canadá, Países Bajos y EEUU. El último grupo evacuado este domingo fue el de ciudadanos estadounidenses: 17 nacionales y un británico residente en EEUU.

Todos ellos salieron directamente hacia el aeropuerto Tenerife Sur para embarcar en su vuelo de repatriación. La ministra insistió en que “todo se ha producido con total normalidad y seguridad”, en declaraciones publicadas por Europa Press.

El barco repostará y saldrá rumbo a Países Bajos

El lunes comenzará la última fase logística. Según explicó García, a las 7.00 horas empezará el repostaje, después se realizará el avituallamiento y finalmente el barco podrá abandonar Tenerife. Los últimos vuelos previstos son con destino a Australia, con seis pasajeros, y otro adicional hacia Países Bajos con 18 personas. Cuando finalicen las evacuaciones, quedarán únicamente 34 personas a bordo, principalmente vinculadas a la operativa del buque y la tripulación.

El Gobierno presume del éxito del operativo

La ministra aprovechó la comparecencia para reivindicar el despliegue español y lanzar también un mensaje político. “Hemos trabajado fenomenal”, aseguró. García lamentó además la ausencia del Gobierno canario en el puesto de mando: “Hoy era el día de trabajar, a pesar de las dificultades”, agregó. No obstante, la ministra aseguró sentirse “orgullosa del éxito de la operación”, añadiendo que “España es un país solvente y robusto”.

Durante la jornada, tanto la Organización Mundial de la Salud como distintos embajadores desplazados a Tenerife trasladaron felicitaciones al operativo español.

Tenerife cierra uno de los mayores operativos sanitarios recientes

La isla ha vivido durante las últimas horas la coordinación con 23 países, desembarcos controlados, repatriaciones internacionales, vigilancia epidemiológica máxima y la presencia directa de la OMS. Y todo ello bajo la sombra inevitable del recuerdo de la pandemia. Sin embargo, las autoridades sanitarias mantienen el mismo mensaje desde el inicio de que "no es otro Covid-19".

A falta de completar los últimos vuelos este lunes, España da prácticamente por cerrada una operación que parecía extremadamente compleja y que finalmente ha conseguido desarrollarse sin incidentes graves ni nuevos contagios confirmados.