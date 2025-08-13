Mueren dos personas en las playas de Chipiona en el mismo día

Con 69 metros, es el faro más alto de España y uno de los más altos de Europa. Desde 1867 vigila la entrada al Guadalquivir.

Una bañista de unos 70 años ha fallecido este pasado martes 12 de agosto en la playa de la Cachucha de Puerto Real, siendo la segunda que se produce en un día en la provincia de Cádiz tras la registrada esa misma mañana en la playa de las Tres Piedras de Chipiona.

Según ha informado el 112, servicio de la Agencia de Emergencias de Andalucía adscrita la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta, a las 16,45 horas el 112 recibió varias llamadas de socorro que alertaban de dos mujeres a las que habían sacado del agua con síntomas de ahogamiento y a las que estaban realizando las técnicas de reanimación cardiopulmonar en los módulos de socorristas.

Ante este aviso, el 112 activó al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Policía Nacional y a la Policía Local, además de un equipo médico y una Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias (DCCU).

Una de las bañistas falleció, según ha confirmado al 112 la Policía Nacional, mientras que la otra, también de la misma edad, fue evacuada por los servicios sanitarios a la UCI del Hospital Puerta del Mar.

El Ayuntamiento de Puerto Real ha detallado en una nota que según el testimonio de la mujer que pudo ser socorrida, ambas --hermanas de unos 70 años-- se encontraban en el espigón cuando la fallecida resbaló y cayó al agua, lanzándose la segunda para socorrerla.

Según el relato de los hechos, las socorristas del servicio de vigilancia escucharon gritos de auxilio y localizaron a una bañista fuera de la zona balizada. En ese momento, se lanzaron al agua para proceder al rescate, avistando a una segunda persona flotando boca abajo a mayor distancia. Ante esto, una de las socorristas rescató a la primera víctima, mientras la otra se dirigió a la segunda.

Ambas presentaban una complexión "robusta", lo que dificultó las maniobras. Un ciudadano que se encontraba en la playa acudió en ayuda del equipo, y entre los tres lograron trasladar a ambas mujeres hasta la orilla.

En tierra, la primera víctima expulsó agua y recuperó rápidamente la consciencia tras recibir asistencia inicial. La segunda víctima sin embargo no respondió a las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), que se prolongaron durante 45 minutos.

El personal sanitario, que llegó a los cinco minutos de iniciarse la RCP, continuó las maniobras sin éxito, certificando finalmente el equipo médico el fallecimiento. El cuerpo fue trasladado al módulo de playa hasta la llegada del médico forense.

Ante esto, el Ayuntamiento de Puerto Real ha expresado "su más profundo pesar" por el fallecimiento de la mujer y ha trasladado sus condolencias a familiares y allegados "en estos momentos tan difíciles".

Este fallecimiento ha sido el segundo que se ha producido en un día en la provincia de Cádiz, después de que horas antes, en torno a las 10,30 horas, se alertase de una persona que estaba flotando en el agua en la playa de Chipiona. Aunque se le realizaron las maniobras de reanimación, nada se pudo hacer por su vida.