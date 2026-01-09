Multado con 12.751 euros uno de los últimos karaokes de Palma: la Policía detectó 19 decibelios de más

El Pub Indigno, uno de los últimos karaokes de Palma, ha sido multado por el Ayuntamiento de Palma con un total de 12.751 euros tras haber cometido dos infracciones: una muy grave por ruidos y otra grave por actividad no permitida.

Tal y como detalla el medio de comunicación balear Última Hora, la Policía Local realizó inspecciones en el local entre el 1 de octubre de 2023 y el 25 de mayo de 2024. Los agentes detectaron 19 decibelios de más y que el negocio funcionaba como karaoke y bar musical pese a no contar con licencia para ello.

Además, el 23 de julio de 2025 se emitió una orden administrativa en la que se obligaba al establecimiento a retirar los aparatos de aire acondicionado que tenía instalados en la fachada del local, ya que tampoco estaban autorizados.

El Ayuntamiento de Palma le dio a la propietaria del negocio la opción de regularizar la situación del local a través de la presentación de un estudio acústico en el que quedara acreditado que el establecimiento no causa molestias a los vecinos.

Sin embargo, la documentación aportada y las medidas adoptadas por el local no han sido suficientes para cumplir con las exigencias recogidas en la ordenanza municipal de Palma.

Quejas vecinales

Desde Última Hora aseguran que los vecinos de la zona han presentado numerosas quejas contra el establecimiento debido a las dificultades que tienen para descansar por las noches como consecuencia del exceso de ruido.

En ese sentido, la Associació Barri Cívic de Santa Catalina i Es Joquet ha señalado que una vecina que vivía en el mismo bloque llegó a tener problemas de insomnio y denunció que en su vivienda podían escucharse las canciones del karaoke "a las 03:00 horas, los jueves, viernes, sábados y domingos".

En cualquier caso, cabe destacar que las multas impuestas por el Ayuntamiento de Palma no suponen el cierre definitivo del Pub Indigno.