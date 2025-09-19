Si tienes un aire acondicionado de 3,5 kW, estos son los metros cuadrados que puede enfriar o calentar tu casa

Imagen de archivo de una persona encendiendo un aire acondicionado con mando a distancia

En estos días en los que vuelve a apretar el calor en muchas zonas de España, muchos han vuelto a encender el aire acondicionado con la esperanza de poder enfriar las estancias de la vivienda.

Sin embargo, la capacidad de enfriamiento (y también de calentamiento en caso de contar el aparato con esa opción) depende de la potencia eléctrica con la que cuente el aire acondicionado.

Por ello, a la hora de comprar un aparato de aire acondicionado es muy importante tener en cuenta la superficie a enfriar o a calentar en metros cuadrados. Para ello, no es necesario tomar como referencia el tamaño total de la vivienda. Es suficiente con las áreas individuales del inmueble, delimitadas por las puertas.

En ese sentido, desde el medio de comunicación húngaro Hóvége explican que desde el punto de vista de la refrigeración o la calefacción, los espacios que no están afectados por la climatización, como los huecos, no tienen importancia.

En concreto, si tienes un aire acondicionado de 3,5 kW puedes refrigerar habitaciones con una superficie media de entre 30 y 40 metros cuadrados. No obstante, se deben tener en cuenta diversas variables como la orientación de la estancia, el tamaño de las ventanas y la temperatura exterior.

Según el citado medio, un aire acondicionado de 3,5 kW es una buena elección para conseguir refrigerar salones grandes, cocinas americanas o hasta pequeños apartamentos del tamaño citado en el párrafo anterior.

Además también se trata de una buena alternativa para la combinación de salón más cocina americana, ya que el aire acondicionado de 3,5 kW es capaz de compensar la temperatura adicional que se genera al cocinar.

Como regla general, se puede afirmar que los aparatos de aire acondicionado necesitan de aproximadamente 1 kW de potencia eléctrica por cada 10 metros cuadrados que se quieran enfriar o calentar.