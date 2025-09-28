Múltiples víctimas, incluido el tirador, tras un tiroteo en una iglesia mormona en Míchigan

Múltiples víctimas, entre ellas el agresor, tras un tiroteo en una iglesia mormona en Grand Blanc, en el estado de Míchigan, según han informado fuentes policiales este domingo. Tras conocerse la noticia se han publicado varios vídeos en redes sociales en los que se aprecia una larga cortina de humo saliendo de la iglesia. El presidente Trump ha confirmado que el atacante ha muerto.

"Ha habido un tirador activo en la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Hay múltiples víctimas y el tirador ha sido abatido", ha informado el Departamento de Policía de la localidad en una publicación en Facebook. Además, ha informado de que "la iglesia sufre un incendio activo" y ha instado a la gente que esté en la zona a refugiarse en el pabellón norte. "Por favor, eviten la zona", han instado al resto de la población.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, informó de que agentes del FBI se han desplazado al lugar de los hechos. "Tal violencia en un lugar de culto es desgarradora y escalofriante. Por favor, únanse a mí en orar por las víctimas de esta terrible tragedia", añadió.

Por su parte, el director del FBI, Kash Patel, ha puesto a la agencia a disposición de las autoridades locales y ha definido el suceso como un acto "cobarde y criminal". El Departamento de Policía ha declarado que aún no tienen los nombres de las víctimas e instaron a la población a permanecer alejada de la zona.

La localidad de Flint es conocida por aparecer en varios documentales del cineasta Michael Moore, como Bowling for Columbine, Fahrenheit 9/11 y en particular Roger&Me, en el que refleja el declive de la industria automovilística de esta región de Estados Unidos. El propio Moore es originario de Flint.

Trump: "Esta epidemia de violencia debe terminar de inmediato"

Donald Trump ha condenado el ataque poco después de producirse. El presidente de Estados Unidos ha asegurado en su red social, Truth Social que "el FBI estuvo inmediatamente en la escena y dirigirá la investigación federal y brindará todo el apoyo a los funcionarios estatales y locales". Asimismo, ha confirmado que "el sospechoso está muerto, pero aún queda mucho por aprender".

"Este parece ser otro ataque dirigido contra los cristianos en los Estados Unidos de América. La Administración Trump mantendrá informado al público, como siempre lo hacemos. Mientras tanto, oremos por las víctimas y sus familias. ¡Esta epidemia de violencia en nuestro país debe terminar de inmediato!", ha sentenciado el presidente en su mensaje.