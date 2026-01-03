Ni Barcelona ni Mallorca: la única comunidad española que aparece en la "lista de destinos a evitar" mundial de este año

España es un país sumamente turístico, desde enero a noviembre del 2025 el Instituto Nacional de Estadística registra que 91,5 millones de turistas internacionales llegaron a territorio nacional. Económicamente, dicha industria es fundamental para el país, ya que representa el 12,6% del producto interno bruto, alcanzado los 200.699 millones de euros, según un informe del NIE.

Aunque es un importante motor económico, el turismo ha causado varias problemáticas en la sociedad española a lo largo de los últimos años. En ciudades como Madrid, Barcelona y Mallorca se ha vuelto costumbre ver protestas contra el turismo excesivo.

Una "lista de destinos a evitar"

El portal especializado en turismo, Food Travels, creó una "lista de destinos a evitar" de cara al 2026. El mismo sitio web enfatiza que el listado "no es un llamado al boicot, su propósito es destacar los destinos donde el turismo está ejerciendo presiones insostenibles sobre la tierra y las comunidades locales".

Food Travels expone que las problemáticas a resaltar son "sitios con exceso de turismo, ecosistemas frágiles y comunidades que luchan por mantenerse a flote". Además, explica que la lista "sirve como un pequeño, pero contundente empujón para relajar un lugar por ahora, no para siempre, y dar un respiro a cualquier lugar que claramente necesite un respiro”.

El único representante español en el listado

Sorprendentemente, Mallorca, ni Barcelona, están incluidas en la lista, la única comunidad autónoma en integrar la lista es Las Islas Canarias. "El turismo se disparó en 2025, con 7,8 millones de visitantes que llegaron a las islas y más de 27 millones de pasajeros aeroportuarios gestionados en el primer semestre", expone el medio británico, Evening News.

Fodor's indica que el turismo contribuye a más de un tercio del PIB de Canarias y emplea a aproximadamente el 40 % de su población, "pero el éxito tiene un precio". Los residentes del archipiélago han protestaron contra el turismo de masas, alegando su impacto en el medio ambiente, la infraestructura local y el precio de la vivienda.

Ojo con Mallorca y Barcelona

Aunque la ciudad 'condal' ni el archipiélago no hicieron parte de la lista recientemente publicada, cabe recordar que en años anteriores si lo hicieron, en este sentido el portal especializado en viajes enfatiza que "estos destinos no han sido curados mágicamente; aún están sumidos en desafíos, pero los sospechosos habituales a menudo desvían la atención de otros lugares de moda que necesitan un respiro".

Aparte de las Islas Canarias, la Antártida, el Parque Nacional Glaciar (EE.UU.), Isola Sacra (Italia), la región de Jungfrau (Suiza), Ciudad de México (México), Mombasa (Kenia) y Montmartre (París, Francia) también figuran en la 'Lista No' de este año.