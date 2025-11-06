Ni polillas ni colillas: esto es lo que se esconde tras los pequeños agujeros que salen en tus camisetas

Casi todos hemos experimentado alguna vez la desagradable experiencia de descubrir que a nuestra camiseta favorita le ha salido, de repente y sin saber por qué, un pequeño agujero.

Habitualmente, se le echa la culpa de esa rotura en la prenda a una quemadura con una colilla, a insectos (como pueden ser las polillas) o a haber sufrido un 'enganchón' al pasar por una puerta.

Sin embargo, la realidad es que, en la mayoría de ocasiones, lo que se esconde tras esos pequeños agujeros en las camisetas es un accidente a la hora de lavar la prenda en la lavadora.

Tal y como recoge el medio de comunicación alemán CHIP, meter la ropa delicada o a la que se le tenga especial cariño en la lavadora sin más es un error. Lo recomendable es hacer uso de una bolsa de lavandería.

De esa forma, se protegerá a la prenda de poder ser dañada por el resto de la ropa con la que se lava. En concreto, las cremalleras (especialmente si están abiertas) o los ganchos metálicos pueden ser los causantes de esos agujeros en las camisetas.

Otra explicación a que se produzcan pequeños agujeros al lavar las camisetas es que el tambor de la lavadora esté dañado y tenga al descubierto alguna pieza metálica de tamaño reducido que, pese a no paralizar la actividad del electrodoméstico, se roce con la ropa que se lava.

En cualquier caso, el citado medio destaca que "la causa más común probablemente sea la fricción de piezas metálicas como cinturones, botones o cremalleras, que crea pequeñas grietas que eventualmente se convierten en agujeros".

Además, el problema puede agravarse si esas pequeñas piezas metálicas cuentan con bordes o esquinas afiladas, como es el caso de algunas cremalleras o hebillas de cinturón. Si el roce con esos elementos es continuo, la tela de la camiseta puede deshilacharse.