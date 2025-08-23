Entra en una tienda en China y la camiseta que se encuentra es toda una referencia a España

El creador digital @Alejandropere_ conocido en redes sociales, especialmente en TikTok y Youtube, como 'The fashion Nerd', por su pasión por el streetwear y la cultura pop—y el anime—, ha publicado un vídeo por la camiseta que se ha encontrado en una tienda vintage en China.

Ha sido imposible no inmortalizar el momento en el que estaba ojeando unas camisetas cuando, de repente, se ha encontrado con una que es marca española 100%. "Mirad lo que acabo de encontrar, una camiseta de Cruzcampo", ha revelado el joven.

"Me pregunto cómo habrá llegado esto aquí, Cruzcampo, ¿sabes? De Sevilla. No me la voy a comprar, pero la verdad es que me ha puesto muy feliz", ha rematado con una sonrisa. El precio de la camiseta, según ha revelado, aproximadamente 50 euros.

En cuanto a reacciones, algunos usuarios han tirado de ironía: "Sigue buscando, fijo que hay una de Caja Rural". "Haces bien en no comprarla, mucho más icónica si se la compra alguien de allí", ha expresado la usuaria @mansabora.

No ha sido el primer caso. De hecho, hay un creador de contenido japonés (@muypocojapones) conocido por su amor por España y llevar camisetas con referencias al país. Y no una referencia cualquiera, sino a las icónicas frases del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy: "Cuanto peor, mejor para todos y cuanto peor para todos, mejor, para mí el suyo beneficio político".

En un viaje por España, visitó la sede del Partido Popular para intentar conocerlo: "Cuando empecé a aprender español veía vídeos de sus frases y tal. Me hace mucha gracia y desde entonces es mi ídolo".