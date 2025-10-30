Un experto comparte la regla de oro a tener en cuenta después de usar la lavadora: cuándo está prohibido y cuándo comprobarlo

La convivencia entre agua y electricidad en espacios como el baño siempre ha generado inquietudes. Aunque muchos saben que no deben usar un secador de pelo mientras se duchan, pocos se preguntan si es seguro tener la lavadora encendida en ese mismo momento. Antti Helén, director de trabajos eléctricos en Energiavahti Oy, ha abordado esta cuestión, revelando que el riesgo existe, especialmente en viviendas antiguas.

Según Helén, una lavadora defectuosa puede convertirse en una fuente de peligro si no cuenta con protección adecuada. En caso de fallo, el chasis metálico del electrodoméstico podría volverse conductor de electricidad. Aunque la toma de tierra suele provocar un cortocircuito que quema el fusible, no siempre es suficiente. Si la corriente de fallo no es lo bastante intensa, parte de ella podría atravesar el cuerpo humano, con consecuencias potencialmente graves.

La clave está en el interruptor diferencial, un dispositivo que corta el suministro eléctrico si detecta que la corriente circula por rutas anómalas, como el cuerpo humano o superficies húmedas. Desde 1997, su instalación es obligatoria en los enchufes de baño, y desde 2008, en toda la vivienda. Sin embargo, en casas más antiguas, este sistema puede estar ausente o no funcionar correctamente.

Por ello, Helén recomienda revisar el cuadro eléctrico y comprobar el funcionamiento del diferencial al menos dos veces al año. Si al pulsar el botón de prueba el interruptor se activa, el sistema está operativo. En caso de duda, lo más prudente es desconectar la lavadora tras cada uso y evitar ducharse mientras esté enchufada.

Aunque el riesgo de descarga es bajo, en ambientes húmedos cualquier fallo eléctrico puede tener consecuencias fatales. Por eso, la prevención sigue siendo la mejor aliada para garantizar la seguridad en el hogar.