Nieves Sánchez, presidenta del Colegio de Geólogos: "Los terremotos en Venezuela nos recuerdan que tenemos que saber qué tenemos debajo"

Venezuela y el planeta entero todavía contienen la respiración tras sufrir un doblete sísmico. Los equipos de rescate todavía se afanan en sacar a supervivientes de los escombros y hay geólogos llamando la atención por lo insólito del fenómeno: una fractura que ha superado, "de abajo a arriba", una barrera que contenía uno de los segmentos de la falla que separa la placa del Caribe de la sudamericana.

Tras los dos terremotos principales, los geólogos de todo el mundo recuerdan que hay que tener especial atención y cuidado con las réplicas que puedan ir llegando. Así lo recuerda el Ilustre Colegio Oficial de Geólogos (ICOG) español, que destaca que estas réplicas son "un factor de riesgo crítico para las estructuras que ya han sido dañadas". Y Nieves Sánchez, la presidenta de este Colegio profesional, va más allá.

"Estas cosas nos tienen que recordar que estos riesgos existen, forman parte de nuestro subsuelo y hay que saber qué tenemos debajo. Ese conocimiento existe, se llama geología y hay que utilizarlo". Nieves Sánchez, presidenta del Colegio de Géologos, explica, en una entrevista telefónica con El HuffPost, que pese a la impredecibilidad de los sismos, hay un elemento que "añade más vulnerabilidad" a estas catástrofes.

"Tensión geológica ha habido siempre. Otra cosa es cuando hay personas y construcciones. Cuando la sociedad no tiene suficiente madurez y no le da el suficiente peso a la ciencia y al conocimiento experto a la hora de tomar decisiones se genera más vulnerabilidad y se deja a la gente en una situación más precaria", advierte la autoridad de la institución profesional.

39 segundos entre terremotos: "Humanamente no ha dado tiempo"

Sobre los dos terremotos "doblete" de Venezuela, Nieves Sánchez abunda en que el país latinoamericano es una zona de actividad sísmica. "Hay terremotos de relevancia. Si echamos mano de lo histórico tenemos el terremoto de 1812 con una magnitud estimada de 7,7 que devastó Caracas con entre 15.000 y 20.000 fallecidos". "Posteriormente ha habido más en la zona, que es una zona de límite entre placas".

Aunque en España también hay puntos de cierta actividad sísmica (en el Estrecho de Gibraltar y en el mar de Alborán está la falla de Azores-Gibraltar, en las que las placas Euroasiática y Africana se desplazan lateralmente unos cuatro milímetros anuales), Nieves Sánchez no ve "tan plausible" que se pudiese ver algo como lo visto en Venezuela, un doblete sísmico.

"Pero un terremoto como el de Lisboa sí podría desencadenar una segunda réplica de gran intensidad. No se debe descartar", incide. El gran terremoto de Lisboa es uno de los más importantes de la historia y uno de los más graves registrados en Europa: sucedió el 1 de noviembre de 1755 y se estima que su magnitud pudo estar entre el 8,5 y el 9, provocando entre 40.000 y 50.000 víctimas en Portugal, España y Marruecos.

Con todo, los geólogos coinciden en que en España sería extraño ver un terremoto de tantas magnitudes: en Venezuela se ha activado una falla de varios kilómetros de longitud y algunos especialistas inciden que las fallas que afectarían a España no son tan longevas. En cualquier caso, la presidenta del Colegio Oficial de Geólogos también destaca la poca distancia temporal entre los terremotos de Venezuela.

Cuando se produce un sismo de importancia se esperan réplicas, pero en el caso de Venezuela solo transcurrieron 39 segundos entre un terremoto y otro que no solo no era réplica, sino que era incluso de más magnitud. "En otras circunstancias a la gente le da tiempo a salir de los edificios. Aquí es que no ha dado tiempo. Humanamente no da tiempo a salir de tu edificio a la calle. Eso puede traer peores consecuencias".

"Estamos en emergencia geológica"

Nieves Sánchez, la presidenta del Colegio Oficial de Geólogos, abunda en que en España hay "un problema" que la entidad ya está abordando con otros organismos. "Estamos trabajando todas las entidades que tenemos algo que decir sobre la geología en España: estamos en una emergencia geológica porque no hay profesionales".

Sánchez enfatiza que España está teniendo que importar geólogos porque las empresas los necesitan para la minería, la búsqueda de tierras raras, etc. La geología es un conocimiento "que se debe aplicar también con responsabilidad en la gestión urbanística, en los ayuntamientos", para así poder "evitar inundaciones como las de la DANA o daños derivados de todo lo que provoca el cambio climático".

"Pero nos encontramos con una realidad: una bajísima cultura geológica derivada de la escasez de enseñanza en la base escolar, unida a que la geología no se explica bien. Eso lleva a que cada año salgan egresados de las universidades españolas menos de 200 geólogos".